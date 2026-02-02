大林鎮衛生所自研AI上線 精準守護三高族群健康 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】慢性病防治進入AI時代！為強化社區慢性病個案健康管理，嘉義縣大林鎮衛生所主任喬嘉醫師，具資訊專才，自行研發「AI輔助智慧系統」，整合尖端動脈硬化檢測設備，專為患有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」民眾提供血管健康檢查，且透過AI輔助能依個人狀況提供全方位的生活型態與飲食改善建議，全面強化慢性病防治與控制成效。

衛生局長趙紋華表示，隨著慢性病防治邁入AI時代，大林衛生所喬醫師展現專業與資訊能力，自行研發AI輔助智慧系統，並整合動脈硬化檢測，協助三高族群更精準掌握血管健康狀況，展現基層衛生所在健康照護創新上的能量。

來自大林鎮的陳先生患有糖尿病多年，雖有長期服藥控制，仍會擔心血管健康。透過衛生所導入的AI輔助技術整合動脈硬化檢測，不僅即時掌握血管彈性狀況，系統也依他的飲食習慣提供減糖與運動等具體建議，讓他深刻感受到科技結合醫療所帶來的便利與精準。

衛生所呼籲，慢性病防治需長期管理，建議三高族群養成健康生活型態並落實血壓、血糖監測、規律服藥及定期回診。喬嘉醫師表示，三高是導致心血管疾病的核心風險因素，長期會造成血管負荷過重與血管壁受損，進而引發動脈硬化或阻塞。慢性病管理不應僅著重於抽血數據，因此我們運用動脈硬化檢測儀協助民眾了解血管彈性狀況外，更以AI輔助技術將複雜生理數據轉化給民眾健康促進建議，民眾也要配合醫療追蹤，並建立均衡飲食、規律運動、體重控制及血壓、血糖自我管理等良好生活型態，以降低三高帶來的健康風險。

趙局長說，感謝扶輪社熱心公益，捐贈3臺動脈硬化檢測儀器，強化社區健康防線。今年將巡迴全縣衛生所，讓更多鄉親能在地接受血管健康檢測服務，提升慢性病防治與健康管理效益，同時也呼籲民眾預防三高需要定期健檢，可善用縣府行動醫療列車的篩檢服務，早期發現、早期治療。