大梨山合法民宿開幕 推動泰雅文化深度旅遊

山嵐居民宿舉辦揭牌儀式。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市和平區的大梨山地區，坐擁豐富的泰雅族原民文化與高山生態資源，吸引眾多自然愛好者前來探訪。台中市政府輔導當地民宿合法化經營，取得合法民宿登記證、坐落於環山部落的「山嵐居」民宿舉辦開幕茶會，為高山旅遊增添多樣選擇，旅客透過在地導覽與部落故事分享，深入認識泰雅文化，體驗兼具生態與人文的深度之旅。

觀旅局說明，大梨山地區四季景緻分明，登山資源豐富，蘊含獨特的人文底蘊，是台中重要的觀光資產。觀旅局派員至當地進行實地訪視，提供法規諮詢、申請文件及行政協助，輔導在地民宿合法化與品質提升。

廣告 廣告

「山嵐居」坐落山林景觀帶，四周群山環繞、雲霧縈繞，為旅人提供靜謐、放鬆的住宿環境。

「山嵐居」民宿經營者宋澔添，當地的泰雅族青年，將民宿融入泰雅文化意象的建築風格，提供在地友善早餐與旅遊路線建議，旅客得以深度體驗和平區山林之美。

觀旅局補充，大梨山地區周邊有佳陽部落、松茂部落、環山部落、梨山部落、谷關及梨山沿線高山景觀道路等觀光旅遊資源，景點多元且各具特色，適合搭配民宿規劃一日或多日的深度旅遊行程。

山嵐居景觀露台。(記者徐義雄攝)

環山部落「環山獵人登山步道」沿著泰雅族人昔日的狩獵古徑整建，結合自然生態、原民文化與地質景觀，榮獲「全球百大目的地故事獎」，以及台灣景觀大獎的「風景遊憩類傑出獎」與「年度大獎」等多項獎項，吸引許多熱愛山林的旅客前往體驗，是深入認識泰雅文化優質選擇。