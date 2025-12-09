大棟山小百岳賞芒3大亮點

雙北近郊也能輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，順遊日治古蹟車站，新北觀光旅遊局推出微笑山線大縱走尋寶任務「大棟山小百岳賞芒」，一次擁有「自然山景、芒花浪潮、百年鐵道文化」三大亮點。

大棟山海拔僅四百○五公尺，是林口台地最高峰，名列臺灣小百岳，從樹林火車站步行八百公尺即可抵達登山口，交通便利，適合一日輕旅行或親子健行。最受山友喜愛「青龍嶺─ 大棟山」段全長三公里，坡度平緩，步道鋪面由自然土徑、砌石與木屑交錯而成，兼具親近自然與良好排水性。

觀旅局今年推出「達人帶路－大棟山小百岳賞芒」，由專業領隊帶領民眾健行導覽，認識樹林、山佳一帶自然地景與鐵道文化。大棟山步道交通便利、路線多元是新北近郊最易上手的入門山域；秋冬芒花點綴其間更添季節氛圍。活動串聯在地景點，包括市定古蹟「山佳車站」保留日治和洋式站體與洗石子外牆，展示鐵道文物與老照片；「心圓柑仔店」以友善農業與社區交流為核心，提供茶飲、補給。