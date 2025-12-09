大棟山芒花海綻放！尋寶任務輕鬆走訪小百岳與百年車站

（記者陳志仁／新北報導）想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍攝夢幻芒花海，還能順遊百年古蹟車站？新北市政府觀光旅遊局推出微笑山線大縱走尋寶任務「大棟山小百岳賞芒」，將自然風景、季節芒花與鐵道文化一次串聯，適合親子、登山新手與輕旅行族群共同參與。

圖／大棟山步道以既有木樁結合石塊，保留自然原貌並維持良好排水，是體驗山林生態與健行。（新北市政府觀光旅遊局提供）

大棟山海拔405公尺，是林口台地最高峰，也是臺灣小百岳之一，從樹林火車站步行約800公尺即可抵達登山口，交通相當便利；其中「青龍嶺—大棟山」段最受歡迎，全長約3公里、坡度平緩，步道由自然土徑、砌石及碎石木屑鋪面交錯構成，兼具友善排水與貼近自然的特性，沿途中可俯瞰雙北都會景觀與大漢溪河谷，秋冬時更能欣賞滿山搖曳的芒花，是攝影與賞景的熱門路線。

觀旅局於今年推出「達人帶路－大棟山小百岳賞芒」活動，由專業領隊陪同健行與導覽，介紹樹林、山佳一帶的自然地景、社區故事及鐵道發展歷史；活動也結合地方特色景點，包括市定古蹟「山佳車站」，保存日治時期和洋式站體與洗石子外牆，站內展示早期鐵道文物與老照片，呈現昔日運煤基地的歷史樣貌。

此外，微笑山線服務據點「心圓柑仔店」亦納入遊程，店家以友善農業和社區交流為主軸，提供茶飲、能量補給與在地農產，是山友步道行程結束後的最佳休憩點。

觀旅局長楊宗珉強調，大棟山是新北最親民的小百岳，四季各有美景，秋冬芒花更是不能錯過！希望藉由遊程整合步道、社區及文化資源，邀請民眾重新發現城市與山林共存的魅力；更多活動的資訊，可至新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專頁及IG查詢。

