大榮中學盧奕凱勇奪全國遙控直升機甲組冠軍

[NOWnews今日新聞] 「2025年全國遙控直升機F3C錦標賽」成績出爐，大榮中學動力機械群汽車三年2班盧奕凱同學在甲組項目中，以成熟穩定的飛行節奏與細膩精準的操控，從眾多選手中脫穎而出，勇奪全國冠軍，再次展現頂尖實力。

盧奕凱自初階的丙組起便嶄露鋒芒，陸續奪下全國丙組冠軍、晉升乙組後再度封王，今年更挑戰技術門檻最高的甲組並成功稱霸，完成從丙組、乙組到甲組的「三冠王」壯舉。盧奕凱自小學六年級起便接受父親亦師亦友的陪伴與訓練，此次奪冠後，他也順利取得代表台灣出征國際賽的資格，將在更高層級的舞台展現技職學生的能量。

大榮中學實習處主任謝明奇表示，盧奕凱以實際行動證明「熱愛能成就不凡」。只要孩子有熱情，學校就能提供舞台，讓孩子把興趣變專長，把專長變競爭力。盧奕凱將學校提供的跨領域課程與動力機械群專業訓練融會貫通，把對機械與操作的興趣延伸至遙控飛行領域，使得學習成果與競賽表現相互加成，展現技職教育重視實作能力的核心精神。

校長張簡助立指出，大榮中學長年在全國技藝與技能競賽屢獲佳績，此次盧奕凱再度奪金，顯示學校紮實課程與技職教育能量，在大榮「被看見、被成就」的力量，再次證明大榮中學在技職教育的深耕成果，勉勵盧奕凱持續挑戰國際舞台，把榮耀化為前進動力，讓世界看見台灣技職教育的高度。

