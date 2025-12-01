大槻真希上海慘遭斷電中止演出 胡錫進點名「過激了」

（娛樂中心／綜合報導）中國因日本首相高市早苗先前提及「台灣有事」而強烈不滿，近期接連出現日本藝人在陸演出受阻的事件。繼天后濱崎步上海演唱會臨時被喊卡後，日本歌手大槻真希更在上海演出途中突遭「斷電」中止，被工作人員請下台，引發海內外熱議。《環球時報》前總編胡錫進亦罕見在社群發文批評「做過了」，但隨後刪文，改以較保留的方式再度發聲。

圖／大槻真希前一刻還在台上跟歌迷合唱，突然舞台就斷電消音，大槻真希則一臉錯愕被請下台。（翻攝 Threads）

大槻真希日前在上海舞台演唱時，現場突然全面斷電，燈光熄滅，聲音也瞬間被切斷。她一度被嚇到愣在原地。接著工作人員上台收走她的麥克風，示意她立刻離場，整場觀眾也未得到任何說明。影片在網路瘋傳，不少網友直呼「太不尊重人」。

對此，胡錫進29日晚間在微博發文指出，任何對日行動都必須掌握「尺度」並穩健執行。他直言，當眾強制中止大槻真希演出，「首先讓人感覺對演員個人不尊重，過了」，且容易成為外界批評中國對日制裁的口實。他強調，中日之間的角力將是長期戰，「不能把日本民間與日本政府、右翼混為一談」，中國自身社會的運作也不應受干擾。

胡錫進並主張，若演唱內容本身沒有問題，就應允許歌手唱完，「再停止後續演出」才是相對得體的做法；反之，演到一半突然關燈請人下台，「場面太刺激」，不利於維持治理秩序。他也點名上海作為中國最國際化的城市，更應避免此類「過激表現」。

不過這篇貼文隨後被刪除。胡錫進改以另一篇針對濱崎步演唱會取消的文章發聲，語氣轉趨委婉，表示對日制裁應盡量減少對中國自身的「反作用力」。他指出，不少觀眾耗費時間與金錢搭車赴上海，卻接到取消通知，造成消費、交通、甚至主辦方的商業損失，「這些合在一起都是中方的損失」。

胡錫進也提出不同想法，認為若濱崎步演出當天作為「最後一場日本藝人演唱會」特例放行，並在活動中公開譴責高市早苗政府，或讓濱崎步表達對中國友善的態度，可能反而能達到更佳效果，「是否會更好呢？」

