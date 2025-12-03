大槻真希上海演出一半遭斷麥帶離 返日發聲明曝「遺憾」心情

大槻真希日前在上海演出時，突然麥克風被切斷，工作人員將她請下台時，她露出難以置信的表情。（翻攝自微博）

大槻真希上月28日出席上海「萬代南夢宮嘉年華2025」活動，她壓軸登台演出《航海王》片尾曲〈memories〉時，唱到一半麥克風突然被切斷，隨後她被請下台，過程中還露出難以置信的表情。大槻真希這幾天回到日本後，首度在IG貼出聲明，透露自己感到「遺憾」的心情。

日本首相高市早苗先前提到「台灣有事」等言論，引起中國強烈不滿，甚至連日本藝人到中國表演都受影響，像是濱崎步就因「不可抗力因素」取消上海演唱會，最後她對著1.4萬個座位照樣開唱，引發網路熱議。

大槻真希也遇到類似遭遇，11月28日她受邀到上海「萬代南夢宮嘉年華2025」活動表演，沒想到歌曲唱到一半，她手上的麥克風突然被切，接著舞台設備跟著斷電，後來有工作人員向她說明原因，她直接在舞台上露出難以置信的表情，此片段曝光在網路上引發熱議。

大槻真希近日回到日本後，她首度在IG釋出聲明，指上海演出遭中止事件，她收到許多人的關心與鼓勵，「唯一讓我感到遺憾的，是當天沒有時間向特地前來、期待著演出並觀賞的粉絲們親自道謝。真的非常感謝你們！」她認為自己能做的，就是今後繼續透過音樂，把聲音細緻地傳遞給需要的人。也希望未來能透過歌聲帶來更多新的相遇與連結。「若您能繼續支持我，我將由衷感到開心。」

