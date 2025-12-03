大槻真希上海演出「突被斷電」首發聲！親曝唯一遺憾：來不及向粉絲說謝謝
中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言祭出多項抵制措施，連演藝活動都難倖免，日本歌手大槻真希上月28日上海「遊戲嘉年華2025」登台演出時，演唱到一半突然「斷電」，接著她被工作人員請下台，錯愕表情在社群上瘋傳。對此，大槻真希昨（2日）在IG發聲，感謝在演出被取消後許多人給她關心及鼓勵，親曝她「唯一遺憾」就是，沒能來得及向粉絲們說聲謝謝。
日本遊戲公司萬代南夢宮上月28日在上海展開「遊戲嘉年華2025」活動，大槻真希當時正演唱《航海王》片尾曲〈memories〉，正當副歌全場一起嗨唱時，突然燈光與螢幕全暗，歌曲瞬間中斷，接著兩名工作人員上台拿走大槻手上的麥克風，並將她帶離舞台，過程中她表情錯愕、不停詢問「發生什麼事？」隨後主辦方廣播宣布演出到此結束，並解釋中止原因是「不可抗力因素」。
大槻真希事發後沈寂多日，2日在IG發文說，她已從上海回到日本，關於取消演出，收到大家的關心和鼓勵，她並談到自己唯一的遺憾，就是沒來得及向來看她表演的粉絲們說聲：「謝謝、非常感謝！」大槻真希並表示：「我相信我能做的，就是繼續透過音樂、傳遞我的聲音給需要的人，也希望能透過歌聲，帶來新的相遇及連結，很感激你們一直以來的支持！」
大槻真希的經紀公司發布官方聲明，關於此次表演中止一事，已收到了許多關心訊息，誠摯感謝大家，並強調「當下除了演出取消之外，並沒有其他特別的問題，當地的工作人員也都給予了非常友善的協助與應對」。經紀公司並表示，大槻真希目前已順利返國，今後演出也會如以往一樣積極努力，希望大家能持續給予溫暖支持。
