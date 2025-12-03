大槻真希上海演出「遭斷電趕下台」 返回日本首吐心聲

大槻真希上海演出突取消，返回日本吐心聲。（圖／IG@maki0511、翻攝自微博）

日本女歌手大槻真希憑藉演唱動漫《航海王》片尾曲爆紅，先前也受邀大陸上海演出，怎料，她11月28日演出時卻突然被斷電，並遭到工作人員請下舞台，事件曝光後掀起外界熱議。事隔多日後，大槻真希近日在社群吐露心聲，並表示已經順利返回日本。

大槻真希12月1日在社群發文，關於演出取消一事，她收到很多關心和鼓勵，「我唯一的遺憾是沒能及時向期待已久的歌迷道謝，非常感謝！」同時她正能量表示，「我相信我能做的就是繼續用音樂，用心將我的聲音傳遞給需要它的人。我也希望能夠繼續透過我的歌曲，認識更多的人，建立新的連結。感謝大家一如既往的支持」。

不過，她12月3日又透過限時動態表示，看到（報導）那一幕真的很難受，當下反應無法控制，但她強調《航海王》不該被玷汙，就算麥克風被拿走，依然可以唱歌，無奈嘆：「但是社群媒體上鋪天蓋地的嘲諷和過度的報導…我已經知道了，所以別再跟我說了，我不再看了，我不想再看了。」

此外，大槻真希的事務所也在官網發表聲明，「除了演出取消之外，沒有其他問題，當地工作人員也非常友善和配合。大槻在演出結束後立即收到了許多人的鼓勵和支持，也因為有了大家的幫助，她才能平安返回日本」，於是大槻真希會繼續努力，保持一如既往的正面態度，希望能受到大家繼續支持。

至於外界所好奇的演出取消內幕，事務所坦承因此收到很多採訪和詢問，但以上資訊就是針對事件的全部回應，坦言「對於因此造成的不便，我們深感抱歉，但我們將不再回覆任何相關事宜，敬請諒解」。

