大槻真希上海演唱途中被帶走 中國歌迷痛批太不尊重

（中央社記者張淑伶上海29日電）日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突然被強行中止、帶離舞台，許多歌迷批評太不尊重人。此外，歌手濱崎步演唱會突遭取消後，昨晚一個人在舞台上唱歌的照片也被熱傳。中國歌迷擔憂，中日外交風暴下，官方對日本娛樂正在全面封禁。

資深女歌手大槻真希28日傍晚在上海「萬代南夢宮嘉年華」演唱途中，被突然帶離舞台，主持人隨即宣布演出結束。萬代南夢宮（Bandai Namco）主辦方當晚宣布，29日和30日的所有舞台演出由於「不可抗力因素」全部取消。

中國社群平台微博上有眾多歌迷發出當時演唱會的短片。據指出，歌手大槻真希在演出動畫「海賊王」片尾曲Memory時，突然音樂停止。影片顯示，當下大槻真希還不清出怎麼回事，有兩名工作人員上台告知後，大槻真希張大嘴巴，感到錯愕，一人將她的麥克風取走，隨後她被匆匆帶離舞台。

幾乎是同一時間，主辦方才發出這場演出取消的通知。

許多網友在影片彈幕上說：「一首歌的時間等一等都不行嗎？」「太難看了」「又被世人落下口實」「太不尊重人了」，少數人則說：「贏了」「大是大非」。

在微博相關的貼文和留言中，多數歌迷表達不解，直說「太魔幻了」、「要麼演出前就取消，要麼唱完這首歌算了，不知道天天咋想的」「一邊高喊創造良好營商環境 一邊卻這種操作」「半點契約精神都沒啊」「大槻真希演唱中途被強行中止，政治高於一切，嘆息」「怎麼日音人一下子變成災民了？好無力」。但也有人認為，中日關係緊張下，「有些人還抱著僥倖心理」。

另外，昨天濱崎步突然被通知取消今天在上海東方體育中心舉辦的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會—上海站」。晚上在中國的微信、微博上，濱崎步一個人在未拆完的舞台上演唱的照片也被熱傳，說她正在進行一個人的演唱會，是「對大家的一個交代」，還有網友說，在場館外能聽到濱崎步的歌聲。一些網友對此表示「好心酸」。

有中國網友評論，大槻真希演出中被帶離舞台，還有孤獨在舞台上的濱崎步，「得寫入歷史吧」。（編輯：陳鎧妤）1141129