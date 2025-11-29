大槻真希上海演唱「突被斷電當眾拉下台」…中共喉舌都批：不尊重、過頭

國際中心／綜合報導

日本歌手大槻真希在上海開唱到一半，突然被工作人員搶走麥克風趕下舞台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自Threads）

由於中日關係持續緊繃緣故，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，先是28日天后濱崎步的上海演唱會臨時遭中國取消，日本歌手大槻真希當晚在上海萬代嘉年華演出時，不僅電閘竟遭拉下，導致舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，大槻真希甚至被強制拉下台。離譜行徑除引發日網友不滿外，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也都認為太過頭。

胡錫進29日晚間在微博發表自己對中日衝突的看法，指出「這一輪對日鬥爭注定將是長期的，一方面要堅決推進對日制裁，讓日本經濟上、政治上都感受到痛；同時要控制好行動的邊界，特別是操作層面的平穩，不把日本民間與日本政府完全混為一談」。對於近期減少近期對日文化交流，一些日本動畫片延後檔期，日本藝人來中國演出被取消，有的日本演員已經來了，卻被減少、取消表演場次，「透過這些做法傳遞對高市早苗政府的一種態度」，這些都沒問題。

針對大槻真希演唱期間被強制拉下台，《環球時報》前總編輯胡錫都認為「太過頭」。（圖／翻攝自胡錫進微博）

不過，「什麼樣的政策執行都要對當時的具體情景審時度勢」，胡錫進認為，一名日本歌手正在台上獻唱，只要歌曲的內容沒有問題，就該讓她把歌唱完，可以停止她之後的演出，但卻在對方唱到一半期間，「竟關燈還當眾把歌手轟下台」的制裁行徑，著實是對藝人的「不尊重」也「過頭了」，直言這很容易產生治理預期之外的感受，應當避免，更會讓外界批評中國對日制裁的措施。

