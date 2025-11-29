大槻真希上海開唱「被熄燈」下台！濱崎步演唱會也喊卡 粉絲傻眼

大槻真希唱到一半突然被請下台。（翻攝自微博）

昨（28）日，上海舉辦的萬代南夢宮嘉年華2025，原本安排由日本歌手大槻真希壓軸演出，不料，當她演唱動漫《海賊王》片尾曲〈memories〉時，舞台忽然熄燈、螢幕與音響也被關閉。接著2名工作人員上台，拿走她的麥克風並將她帶離舞台，隨後主辦方宣佈「本次演出結束」，讓現場觀眾也感到十分錯愕。資深媒體人矢板明夫分析，這顯示中國政府透過刁難日本藝人的演出，向日本政府施加壓力。

大槻真希轉發經紀公司說明。（翻攝自instagram＠maki0511）

事後，大槻真希轉發經紀公司說明，表示該場演出因「不可抗力因素」被迫中止。主辦單位也透過微博聲明，表示已取消原訂29日、30日的後續舞台演出。

廣告 廣告

不只是大槻真希，天后濱崎步原定在上海舉行個人演唱會，也在前一日突然遭通知取消。她在社群平台上向粉絲致歉，並表示當天已有約200名工作人員完成舞台搭建，但仍被迫拆台，令她與許多期待的粉絲感到震撼與失望。

資深媒體人矢板明夫指出，這次事件凸顯了中國當局想透過刁難日本藝人，向日本政府施加壓力；大槻真希在舞台上被迫中止演出，以及濱崎步演唱會臨時取消，他批評，這種不分青紅皂白的強制手段，不僅顯示了中國對藝術和人權的不尊重，還使藝人、主辦方及觀眾都蒙受重大損失。

更多鏡週刊報導

主持19年！《飛碟晚餐》突收攤 陳揮文認「被離職」灑脫告別：發自內心深深一鞠躬

川普宣布將撤銷拜登「自動簽名機」代簽文件 批92％非親簽全數作廢

宏都拉斯大選在即！川普特赦前總統葉南德茲 放話「他」沒當選就切斷美國援助