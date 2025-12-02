大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本

娛樂中心／黃韻璇報導

日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，突遭中國相關人士直接拉下台。（圖／翻攝自矢板明夫臉書)

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。

這起荒唐事件發生在28日晚間，中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。演出被迫中止後，現場陷入一片混亂。隨後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，原定的演出遭中斷。

事發多日，大槻真希首度發聲，1日在 官網 發文表示「感謝大家對本次演出取消的關心」，強調除了演出取消之外，沒有其他特別的問題，當地工作人員也非常友善和樂於助人。大槻真希透露，演出結束後，立刻收到了許多人的鼓勵和慰問，正因如此才能平安返回日本。

大槻真希表示，會繼續努力，保持一如既往的正向心態，希望大家能繼續支持。此外，大槻真希提到，已收到許多媒體想針對此事採訪請求，但強調「所有資訊都已發佈在我們的網站上，對此造成的不便，我們深表歉意，不再回覆任何進一步的詢問，敬請諒解」。

