大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！矢板明夫揭中共目的：向日本施壓
娛樂中心／黃韻璇報導
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，28日晚間就發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。對此，資深媒體人矢板明夫就分析中共此舉背後意圖，「是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論」。
這起荒唐事件發生在28日晚間，中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。演出被迫中止後，現場陷入一片混亂。隨後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，原定的演出遭中斷。
從現場流傳出來的影片可以看到，現場觀眾對此變故感到相當震驚與失望。活動主辦方隨後解釋中止原因為「不可抗力因素」，但此事被輿論普遍認為是中國政府對日本藝人演出進行的強制政治干預。
資深媒體人矢板明夫就表示，其實這並非個案，近期多名日本藝人在中國舉辦的演唱會亦遭臨時喊卡，包括濱崎步、美波、花譜、吉本興業等，這些事件形成了罕見的大規模停演現象。包含濱崎步在上海的演唱會，已經有1萬4千多名觀眾購票，同樣被臨時通知取消，200多名工作人員花了5天時間搭建的舞台，直接被全部拆除。濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意。
矢板明夫分析中共此舉背後意圖，「是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論」，他直言，這種不分青紅皂白的強制手段、顯示中國政府對藝術和人權的不尊重，使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。
此外，矢板明夫也透露，在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。
