大槻真希演唱遭「奪麥下台」！日主播挖1圖喊「故意的」

娛樂中心／于士宸報導

日本新任首相高市早苗上任後強力力挺台灣，日前拋出「台灣有事」的強硬言論，讓中、日關係急速升溫。中國繼日前以「不可抗因素」為由，無預警取消濱崎步上海演唱會後，28日又在日本歌手大槻真希於上海開唱時突然熄燈，甚至被現場工作人員「奪麥」請下台。相關畫面曝光後，引發粉絲強烈不滿。對此，日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎在節目中也談到兩國關係惡化的情況，認為中國疑似刻意接連採取行動，直言：就像之前廣為流傳的一張外務省部長雙手插兜的照片一樣，「或許他們是故意的」。

濱崎步在IG證實原訂29日的上海演唱會被取消，後來改以個人錄製方式回饋粉絲。（圖／翻攝自IG@a.you）









大槻真希（左圖、右圖中）唱不到2分鐘，隨即熄燈被工作人員請下台。（圖／翻攝自X）





自高市早苗祭出「台灣有事論」後，中國對日本的制裁動作不斷，多位日本藝人原定在中國演出的活動臨時被取消。包括28日大槻真希演唱到一半時突被請下台、無預警取消濱崎步上海場演唱會等等。根據日媒《樂天infoseek》報導，日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎日前登上播報節目時，與觀眾大談近日中日關係影響；安住紳一郎對這次中國多次疑以政治對日本演藝圈施壓，形容為「就像之前廣為流傳的一張外務省部長雙手插兜的照片一樣，或許他們是故意的」。安住紳一郎表示，「他們（中國）根本不應該在唱歌之前就允許這件事發生，他們故意在歌曲進行到一半的時候做這種事，我總覺得他們是在故意製造轟動效應」。





日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎認為中國「故意引戰」。（圖／翻攝自Ｘ ＠ツイッター速報〜BreakingNews）









安住紳一郎認為中國亞洲司長劉勁松（右）「手插口袋送客」的畫面，是經過中國外交部的精心策畫、安排。（資料來源／民視新聞）





回顧本月（11）18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴中，與中國外交部亞洲司長劉勁松進行磋商，會談最終不僅未能取得共識，從會後曝光的照片中，更能看到劉勁松以高姿態俯視金井正彰，而金井則以鞠躬回應，形成強烈對比。這組「手插口袋送客」的畫面，也被安住紳一郎視為「故意引戰」。

