大槻真希被「卡歌」！日主播：政治資訊戰

▲大槻真希在上海萬代嘉年華演出時，舞台突然斷電，活動以「不可抗力」提前終止，她被工作人員直接帶下台時露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，對日本展開惡意報復，先後祭出了旅遊限制令、水產進口禁令後，近期還擴展至中國內部的藝文及演唱會活動。除了歌手濱崎步演唱會突遭取消，日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時也被強行中止，當場被帶離舞台。對此，日本主播指出，「如果這是中國當局的宣傳，那就是中國擅長的政治資訊戰」，認為這和中國司長手插口袋一樣，「可能都是故意的」。

高市早苗在上月國會答辯時，針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，引發中國大力反彈。中日關係持續惡化之下，中國近期接連取消日本藝人的活動，包括濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。

28日，上海舉行「萬代南夢宮嘉年華 2025」活動，其中以演唱動畫《航海王（ONE PIECE）》主題曲而聞名的歌手大槻真希在演唱途中，舞台突然熄燈，麥克風和音樂也被中斷。出現了歌唱被強制中斷的場面。節目中播出了該場景在中國社群媒體上廣泛流傳的影片。

根據日刊體育報導，TBS主播安住紳一郎近日出演TBS電視台的節目《情報7days新聞主播》的時候，針對大槻真希在活動被強制「卡歌」一事發表評論。他表示，「在演唱途中中斷的做法，就這樣被影像記錄下來。如果這是中國當局的宣傳，那就是中國擅長的政治資訊戰。」

安住紳一郎接著表示，就像之前日本外務省外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪中時，中國外交部亞洲司司長劉勁松被拍到手插在口袋裡的照片並被廣泛報導一樣，「這或許是在表明他們是故意這樣做的。」

劇作家三谷幸喜也對該影片推測指出：「從影片上看，燈光熄滅和麥克風被關閉的時間點非常接近。這可能是命令系統統一後所導致的結果。」

安住紳一郎則表示：「既然如此，他們原本可以在歌手開始演唱前就不許可舉辦活動。卻偏偏要在歌曲進行到一半時做這種事……」三谷幸喜則回應：「確實讓人覺得帶有某種煽動性的感覺。」

