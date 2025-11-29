大槻真希驚呆了！上海演出遭卡歌熄燈趕下台 陸網反應曝光：我愛國但我不理解

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

因日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中日關係持續緊繃，日本歌手大槻真希昨（28）日晚間在上海一場活動演唱《航海王》歌曲時，突然被卡歌、舞台燈光全暗，大槻真希隨即一臉錯愕地被工作人員帶下舞台，活動也立刻喊卡，歌迷全部傻眼。對此，大槻真希事後於IG限動發聲明，指演出因「不可抗力的情況」不得不中止，連29日的表演也一併取消。此外，日本天后濱崎步原定今（29）日在上海舉行的演唱會，也在昨日宣布取消，引發歌迷不滿。

日本歌手大槻真希昨晚在上海一場活動演唱《航海王》片尾曲〈memories〉時，突遭卡歌請下台。（圖／翻攝自微博）

日本資深女歌手大槻真希昨日出席上海「萬代南夢宮嘉年華」活動，正當她演唱《航海王》片尾曲〈memories〉時，先是音樂越來越小聲，接著連麥克風都沒有聲音，隨後舞台燈光和背景大螢幕瞬間全暗，讓大槻真希驚呆了，接著2名工作人員來到台上，她一臉錯愕地被帶下舞台，整場活動也宣布結束，令全場觀眾不可思議。

相關事件在微博引發熱議，不少中國網友直言，「唱到一半過程中，叫停？憑什麼啊？」、「這個真的好過分」、「不尊重藝人，也不尊重觀眾」、「有毛病，演出是今晚才知道嗎，高市的言論是今晚才說的嗎，非要搞這一齣臨門一腳」、「一碼是一碼，直接舞台上不讓人演了也太不尊重人了」、「我愛國，但是我理解不了」。不過也有網友表示，「太好了，就應該是這樣，在這種情況下，還想著來中國撈金，想的真美」、「支持一切對日本的反擊」、「在涉及國家、民族問題上，沒有商量的餘地」、「幹得漂亮，我們就是動真格的」。

對此，萬代南夢宮主辦方宣布，29日和30日的所有舞台演出，由於「不可抗力因素」全部取消。大槻真希也在IG發限動表示，雖然當時表演到一半，但演出因「不可抗力的情況」不得不緊急中斷，另外她在29日的表演也取消，「對於一直期待出演的各位粉絲們，此次通知來得突然我們深感抱歉。懇請各位諒解。」

無獨有偶，日本超人氣天后歌手濱崎步昨（28）天也突然在IG宣布，原定29日舉行的上海演唱會將取消。她指出，已經完成舞台搭建，但上午突然接到中止演出的要求，遺憾無法對從世界各地聚集而來的粉絲親自當面道歉，她對此感到十分遺憾。

