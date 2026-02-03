大樂透上看1.4億！3生肖財星高照 喜獲意外之財

大樂透頭獎上看1.4億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖進入2月份財運亨通，迎接意外之財的降臨，連帶讓事業往好的方向發展，開啟財富的新篇章。

大樂透頭獎上看1.4億元。（示意圖／中天新聞）

生肖虎

2月初生肖虎的運勢大躍進，財運特別旺盛，連帶事業和家庭的好事也會接踵而至。對生肖虎來說，2月是「開啟財源」的月份，可能迎來一個意外的契機，工作中獲得職位上的升遷，更是財富上的加碼，豐厚金錢回報。

生肖羊

步入2月，生肖羊的財運將穩定成長，尤其是一些長期投資或穩定的營收管道，開始展現意想不到的回報。這個月，生肖羊不僅有穩定的財富流入，更有可能透過一些意外的橫財機會，讓自己大賺一筆，財富如泉湧。

生肖龍

生肖龍2月的財運將達到巔峰，尤其是在橫財方面的好運勢，人生發展有戲劇性的轉變，有的迎接財神降臨，有的透過智慧和努力賺取財富，有的透過長期累積賺大錢，把握住機會，就能進入全新的財富階段。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

