大樂透上看5.6億！命理師曝「這間彩券行」最易中獎

命理師提醒，今日財運最旺的4大生肖正好趕上大樂透開獎投注時段。（圖／東森新聞）





台彩大樂透頭獎連摃14期，台彩預估，今（7日）開出的第114000103期頭獎累積獎金已達到5.6億元，再掀起一波買氣，呼籲民眾下好離手。對此，命理師楊登嵙發出好消息，指出4生肖剛好是11月7日這天財運爆，並曝光最易開大獎的彩券行。

大樂透第114000103期今晚8點截止投注，已進入最後倒數階段。今晚8時半開獎號碼，9時半公布號碼，10時公布完整開獎結果。由於大樂透採累積獎金制，連續多期未開出頭獎，目前獎金已累積至驚人金額，每期未中獎的獎金都會滾入下一期，越接近開獎，頭獎金額越大。

命理師楊登嵙指出，今日財運最旺的生肖為鼠、龍、猴、雞，這4個生肖的民眾若在今天下注，中獎機率特別高。他也表示，本期幸運色包括白色、金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金，以及黃、米黃、咖啡、棕色等土金色系，穿著這些顏色前往彩券行，不論是彩券或刮刮樂，都能提升財運和中獎機會。

此外，楊登嵙提醒，彩券行的選擇也相當關鍵。他建議民眾以居住地或住宿地為中心，前往位於「正北」及「東北方」的彩券行購買大樂透、威力彩或刮刮樂，因這兩個方位被視為本期的「財神方」，財運最旺、開大獎機率最高。不論身處家中或飯店，都可依此方位行動，增加中獎機會。

楊登嵙也分享了面相學的小技巧，他指出「鼻子為財帛宮」，平時可輕撐或捏捏鼻孔，以助引動財氣；耳朵則象徵福氣，可上下拉動耳垂來累積好運。他表示，透過這些小動作活化氣場，若再搭配幸運色穿搭及正確方位購彩，更能聚財氣，提升中大獎的機會。

