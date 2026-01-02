大樂透今晚開獎！財神助攻「4生肖」 數錢數到手軟
大樂透今（2日）晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》命理專欄發文點名「4生肖」財運爆棚、財神助攻，買彩券有機會中獎！
生肖龍
屬龍像是被財神爺點了名，財運飆升、名利雙收，工作順利推進，業績獎金或分紅拿到手軟，除了有正財的穩定收入，偏財也可能意外降臨。
生肖馬
屬馬的人近期運氣非常旺，不管是創業還是在職場打拼，都能闖出一片屬於自己的天地，工作方面積極進取，業績突出受到長官賞識，升職加薪自然不在話下，人際關係也會越來越好，而這些人脈資源也能為屬馬的人帶來更多的財富機會，可說是「財神助力」！
生肖豬
從今天起，屬豬的人財運亨通，他們靠著溫和個性，廣結善緣，而這些緣分有時候就能轉化為財源。比如說，朋友給他們介紹一些賺錢的門道，或是合作的專案。在事業上屬於穩紮穩打類型，一步一腳印，反而能走得更遠。屬豬的朋友這段時間，收入穩定成長，生活也越來越富裕，可以說是財神眷顧，幸福滿滿。
生肖猴
屬猴的人財運也是旺得不行，近日憑藉著自己的智慧，在投資理財方面會有不錯的收益，即使是小小的投入，也能換來大大的回報。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
