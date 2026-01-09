大樂透今晚頭獎送1億！4星座財氣飆升 有機會搬回家

大樂透今（9日）晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》命理專欄點名「4星座」財氣飆升，有機會收穫意料之外的驚喜。

大樂透今天晚間開獎，頭獎保證1億元。（示意圖／記者高珞曦攝）

牡羊座

牡羊座向來不畏懼挑戰，這段時間大膽出手，把握身邊的資訊差，很可能在月初就迎來第一筆可觀收入。不過要注意衝動是牡羊座的老問題，投資時多聽身邊前輩建議，避開高風險陷阱，才能守住到手的財富。

巨蟹座

溫柔細緻的巨蟹座，新一年的財運常藏在人情往來裡。也許是許久未見的長輩，偶然間提到的賺錢管道；或是平日幫助過的同事，悄悄給你介紹不錯的副業，不妨多和身邊人聯絡感情，待人真誠往往能換來意想不到的回饋。

天秤座

天秤座優秀的社交能力，開年就能轉化為財運優勢。身邊朋友的不同資源，經過天秤座的巧妙串聯，可能碰撞出賺錢的火花，建議休假時多出去走走，認識新的人脈，就多一分機會。

摩羯座

摩羯座前幾個月的默默耕耘，終於在2026年迎來收穫。職場上，過去完成的項目迎來尾款結算，或是憑藉紮實的業務能力，拿到期待已久的薪資調整。建議空閒時間可以學習理財基礎知識，選擇穩健的理財方式，讓薪資達到穩定增值。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

