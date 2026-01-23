大樂透今晚頭獎1億 3星座遇百年一遇財富機會

大樂透今（23日）晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》命理專欄表示，木星、天王星、冥王星等行星的連結為「3星座」帶來百年一遇的財富機會。

金牛座

金牛座年初金星進入本命宮，賦予其精準的理財直覺，另外，全年木星駐守財帛宮，因此正財收入穩步提升，尤其利於房產增值、核心崗位分紅及長期投資。

天蠍座

冥王星和火星影響，天蠍座上半年屬於逆向投資黃金期，冥王星在財帛宮深化其洞察力，能精準識別被低估的資產，下半年偏財運飆升，有意外之財降臨的機會要好好把握！

摩羯座

土星加上木星的十年週期紅利，讓摩羯座迎來「財富結構革命」，土星在隱密宮推動其打破單一收入模式，有機會探索合資、分紅、智慧財產權等多元收益，今年財運不斷攀升。

