大樂透今晚頭獎1.1億！3生肖「與財神結緣」迎來轉機

大樂透今（13日）晚間開獎，頭獎上看1.1億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，「3生肖」與財神結緣，運勢迎來轉機，尤其在財運方面展現出強勁勢頭，有望中獎！

生肖龍

屬龍人在2026年運勢順遂，正財方面因事業穩定發展而收穫穩定，工作中的付出能直接轉化為可觀的收入增長。偏財運也呈現正態勢，若在熟悉的領域進行理性投資，可望獲得額外收益。不過要注意避免因貪心涉足不了解的高風險領域，同時保持低調節儉，財富累積會更穩健。貴人運的加持也讓他們在關鍵時刻能獲得助力，進一步拓寬財路，實現「大賺特賺」的局面。

生肖蛇

屬蛇人在經過本命年後，2026年迎來重啟，雖有凶星影響，但「祿勳」、「太陽」等吉星助力，財運以穩為主。正財方面，憑藉職場上的踏實表現和主業深耕，收入會逐步提升；偏財則需謹慎對待，適合選擇長期價值型投資，避開短期投機的風險。先前的困難逐漸消散，他們在理財和事業上的判斷力回歸，只要穩步前行，便能抓住藏在挑戰中的機遇，讓財富持續積累。

生肖豬

屬豬人2026年迎來「天喜星」照命，整體運勢平順且暗藏驚喜，財運旺到驚人，中獎運也很強，例如參與抽獎、活動時易中獎，公司尾牙容易抽到大獎、社區福利意外降臨等等。

