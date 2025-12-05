大樂透今晚頭獎1.3億！3星座運勢旺 喜接意外之財

大樂透今（5日）晚間開獎，頭獎上看1.3億元。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」運勢大爆發，財運超旺，買彩券有機會中獎。

大樂透今晚間開獎，頭獎上看1.3億元。（示意圖／高珞曦攝）

天蠍座

天蠍座終於要守得雲開見月明了！過去的難題將在近期迎刃而解，靈感的火花不斷迸發，創意將達到前所未有的巔峰。在職場上的出色表現將帶來豐厚的回報，薪資待遇有望翻倍，另外手氣不錯，買彩券有機會中獎。

雙魚座

雙魚座的最近將實現「美夢成真」的機會！例如買彩券獲得意外之財，又或者突然閃過一個「創業點子」，和朋友一拍即合，馬上就有投資人表示感興趣，錢賺飽飽。

射手座

射手座本週貴人運極佳，可能會有人主動提供賺錢機會或邀請合作，不需投入太多資源就能獲得豐厚回報。偏財運也表現突出，可能會收到意外之財，例如中獎、意外退款或收回被積欠的舊款，多試試手氣，購買彩券或參加抽獎活動，就有機會迎接財富驚喜。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

