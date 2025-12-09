大樂透今晚頭獎1.6億 4星座財運如潮水般湧來

大樂透今（9日）晚間開獎，頭獎上看1.6億元。《搜狐網》命理專欄點名4星座財運如潮水般湧入，買彩券有望中獎。

大樂透今晚開獎，4星座財運佳。（示意圖／中天新聞）

獅子座

獅子座最近運氣很好，可能有一筆大訂單等著你，只要充分發揮優勢，很容易把握眼前機會，迅速跳入富豪行列。獅子座因為有著與生俱來的「主角光環」，容易吸引一些好的磁場，偏財運佳。

天蠍座

天蠍座成功源自於不張揚野心，卻把每個細節都刻進腦海，最近投資方面表現亮眼，一個看似冒險的決定可能帶來意想不到的高額回報。保持敏銳的觀察力是你們近期的成功秘訣，因為機會往往藏在細節之中。

射手座

射手座勇於跳出舒適圈，這個態度將讓他們的人生有了大轉機，別人眼中的「風險」恰好是「機會」的代名詞，且最近射手座還能把握這些機會，讓自己生活越來越富足。

摩羯座

摩羯座靠著穩紮穩打的作風，最近終於將贏得回報，無論是職場的晉升還是財富的積累，都將超越往年總和。繼續保持專注與耐心，收穫的季節已經到來，升官或加薪不再是夢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

小磨坊進口「印度香芹粉」檢出蘇丹色素 邊境銷毀3公噸

文化幣12/31截止使用 文化部推攻略鼓勵花光點數

國產泡麵排行榜出爐！濃郁湯頭、香辣口感仍是市場主流