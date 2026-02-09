大樂透春節加碼！連開20天狂送 4.8億紅包、千萬頭獎 怎麼中一次看

實習記者藍子瑄／台北報導

春節期間大樂透天天開獎，除原本獎號外，還加開百萬紅包獎號，投注規則一次看懂。（示意圖／資料庫）

農曆春節向來是「試手氣」的黃金時段，台灣彩券今年再度祭出重量級加碼。2026 年大樂透春節加碼將於過年前正式登場，不僅連續 20 天開獎，還同步加開「百萬大紅包」與「十萬小紅包」；此外，邁入第 20 年的今彩 539 也首度加入春節加碼行列，頭獎金額大升級，吸引不少彩迷關注。

大樂透春節加碼一次看

根據台灣彩券官網資訊，大樂透春節加碼活動自 2 月 12 日起至 3 月 3 日止，共計 20 天天天開獎。活動期間，每期除了原本的大樂透獎號外，還額外加開春節紅包獎號，讓投注規則更加多元。

廣告 廣告

其中，「春節大紅包」總獎金高達 4.8 億元，共 480 組，每組獎金 100 萬元；「春節小紅包」總獎金則為 8,000 萬元，共 800 組，每組 10 萬元。兩項紅包皆於活動期間全數送出，若提前開完，活動即提前結束。

春節紅包怎麼中？

過年期間，每期大樂透將額外加開 9 個春節大紅包獎號，以及 1 個春節小紅包獎號，且大、小紅包號碼彼此不重複，也不影響原本大樂透的 6 個獎號與特別號。

◆ 大紅包中獎方式：對中加開的 9 個號碼中的任 6 個，即可獲得 100 萬元；若同一組號碼出現多注中獎，則由中獎者均分該組獎金。

◆ 小紅包中獎方式：需同時對中加開 9 個號碼中的 5 個，且還要命中那 1 顆小紅包專屬號碼，才算中獎，每組獎金 10 萬元，同樣採均分制。

今彩 539 首度春節加碼

除了大樂透外，上市至今滿 20 年的今彩 539，今年也首度推出春節加碼。活動期間同樣為 2 月 12 日至 3 月 3 日，天天開獎，單注頭獎金額從原本的 800 萬元提升至 1,000 萬元，單期頭獎總獎金上限也提高至 3,000 萬元。

若單期頭獎中獎注數超過 3 注，將以 3,000 萬元為上限，由中獎者平均分配。

中獎後怎麼領？稅金怎麼算？

◆ 5,000 元（含）以下：可至彩券經銷商或指定金融機構兌獎。

◆ 5,000 元至 500 萬元：需至中國信託商業銀行或其指定機構辦理。

◆ 超過 500 萬元：須於平日上班時間事先預約高額兌獎專線，以保障中獎人隱私。

稅務方面，中獎金額超過 5,000 元即須課稅，包含 20% 中獎所得稅，並採分離課稅，不需併入綜合所得申報；另依給付方式不同，可能涉及印花稅或手續費，民眾兌獎前也應留意相關規定。

更多三立新聞網報導

過年圍爐不只吃年菜！「換新潮」升級生活感 餐廚用品、電子閱讀器熱銷

台灣之光！全球旅客激讚 2026最好客「台灣1縣市」上榜：不是台北

網紅八炯怒告恐嚇犯！開庭驚見「拖老帶小」心軟 檢察官1句話全場靜了

年前大掃除別急！送神日「這時」最關鍵 專家示警：做錯恐衰一整年

