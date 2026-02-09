大樂透春節連開獎20天！ 大小紅包玩法一次看

台彩春節加碼，大樂透2月12日起至3月3日，連開獎20天，除了億元頭獎，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」和800組10萬元「春節小紅包」。

台彩2026大樂透春節加碼連開20天。（示意圖／中天新聞）

春節大紅包總獎金4.8億元，合計480組，每組100萬元。小紅包總獎金0.8億元，共800組，每組10萬元。

春節大紅包和春節小紅包玩法

台彩表示，每1注大樂透只要對中9個「春節大紅包」獎號中任6個號碼即可中「春節大紅包」獎項，若同時對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項。

480組「春節大紅包」提前送完怎麼辦？

春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期春節大紅包及春節小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。此外，如果遇上春節大紅包還有組數、800組春節小紅包提前送完，當期小紅包獎金將改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開春節小紅包獎號，春節大紅包獎號仍會繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日活動為止。

中獎後怎麼領獎？

大樂透中獎後，兌獎期限為開獎日次日起算三個月內。5,000元以下可至彩券行或指定金融機構兌領。5,001元至500萬元須至銀行辦理，超過500萬元則需提前預約高額兌獎。獎金超過5,000元者，須先扣繳20％所得稅。

