大樂透第114113期開獎

大樂透頭獎衝1.9億！3生肖獲財神庇佑 意外之財不斷
大樂透今（12）日晚間開獎，頭獎上看1.9億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、馬的人在這段期間受財神庇佑，財富機遇不斷找上門，有望實現財富飆升。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
雙12環保杯/保溫瓶推薦、交換禮物必買： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！聖誕限定色「草莓枴杖糖」Q爆了
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙12購物節推出買1送1、超殺特價，還有輸碼現折等眾多優惠...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025年度熱銷榜，特殺39折起，各類Top3神榜：NB、NIKE、SK-II、雅詩蘭黛、LONGCHAMP、GOYARD，今年沒跟上的流行，一次補課！
這次都只挑「年度熱銷Top3」，不是小編說了算，而是靠實際銷量、網路呼聲、社群討論度一層層刷出來的真排行榜。能擠進前三名的都狠角色。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
寒流週末到！雙12保暖神器推薦：超夯日本BRUNO暖杯墊、SPA泡腳機現省千元 交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推好物
年末最後一波雙12優惠，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年末優惠檔期入手購物車清單，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著冷空氣一波波，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／射手座準備收禮物！3星座單身族有艷遇
生活中心／綜合報導今日是12月11日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，本日射手將收到愛情禮物，另外3星座單身族也有好消息，金牛易有艷遇、處女座可提升桃花、魔羯座則是可結識異性。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬季進補神隊友！從水波爐到電火鍋，讓你在家輕鬆煮出五星級暖心料理
隨著氣溫驟降，想喝熱湯、吃火鍋的慾望直線上升，現在正是升級廚房裝備的最佳時機。趁著雙12年末強檔優惠，快把這些「冬季料理神隊友」帶回家！象印更加碼抽iPhone17！無論是單身租屋族的快享鍋，還是家庭必備的水波爐、大容量鴛鴦鍋，都能讓你在寒冬中輕鬆端出暖心料理，工作再忙也能好好吃飯！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 4 小時前 ・ 發起對話
吃鍋送肉！台中人專屬福利～這家鍋物憑身份證送5oz梅花豬，超多款飲料冰品任你拿
先前經過向上路一段的時候發現初美涮涮鍋的原址改開了一家新的火鍋叫做▸很秋鍋物◂，爬文了一下原來是從北部開下來的連鎖火鍋店，看了一下評價都還不錯，趁著朋友生日就揪來這裡吃火鍋啦！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 3
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 63
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 10
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 3
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前 ・ 34
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 416