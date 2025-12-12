大樂透第114113期開獎

先前經過向上路一段的時候發現初美涮涮鍋的原址改開了一家新的火鍋叫做▸很秋鍋物◂，爬文了一下原來是從北部開下來的連鎖火鍋店，看了一下評價都還不錯，趁著朋友生日就揪來這裡吃火鍋啦！

Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前 ・ 發起對話