大樂透第115008期頭獎槓龜

財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7 則留言