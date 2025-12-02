大樂透結果出爐！頭獎1.1億元仍未送出 邁向連5期摃龜
台彩公司於2日晚間8時許開出第114000110期大樂透獎號，頭獎連續四期未送出，獎金上看1.1億，稍早台彩公布開獎結果！
台彩指出，大樂透第114000110期開獎結果出爐！中獎號碼是：48、20、32、14、35、42，特別號28。本期頭獎與貳獎雙雙槓龜。因此，加上前四期，這已經是連續第五期頭獎未送出。
