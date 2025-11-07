大樂透衝5.6億！ 命理師授「5大旺財法」 5生肖準備躺平





台彩大樂透114000102期頭獎得主依舊從缺，頭獎連摃14期，財神爺還沒出現！台彩預估，今（7）日開獎的第114000103期大樂透頭獎累積金額預估上看5.6億元，預計又將掀起一波買氣，人人都希望財神爺出現，並得到祂的眷顧！社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙曝「五大旺財中獎法」，快把握機會試試手氣，或許下一個大獎幸運兒就是你！

5大旺財中獎法：

一、11月7日這期財運最好的生肖是鼠、龍、猴、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當5.6億富翁的機會！

廣告 廣告

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在正北、東北方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往正北、東北方的彩劵行購買彩劵、大樂透、威力彩或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往正北、東北方的彩劵行購買彩劵、威力彩或刮刮樂。

三、彩劵行坐向向正北及東北財運較旺，容易開出大獎。

四、這期幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色及玫瑰金色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著這金、土色系服飾去彩劵行購買彩劵、大樂透、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知道」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把5.6億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面圖／楊登嵙提供）

更多東森財經新聞報導



頭獎上看5.6億！「3生肖」立冬財運加乘 記得買樂透

大樂透上看5.6億！ 專家點名「5生肖」：立冬悶聲發大財

11月吉星眷顧！「3星座」好運開掛 財富、事業紅到發紫