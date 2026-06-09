大樂透貳獎開3注「獎落2縣市」！ 今彩539八百萬頭獎送出1組
台彩今（9）晚派彩結果出爐，大樂透頭獎再度槓龜，貳獎開出3注，每注中獎獎金88萬，獎落台中市霧峰區甲寅里中正路1104號「有錢尚讚彩券行」、北區進化北路146號「金雄彩券行」與高雄市楠梓區後昌路41號「金賀中彩券行」。
下期大樂透頭獎上看2.4億，將於6月12日開獎。
端午加碼「100組100萬」本期開出17組100萬，皆為單注中獎，剩餘63組尚未開出，將於下期持續加開。（中獎商店看這邊）
今彩539本期八百萬頭獎開出1組，獎落雲林縣大埤鄉南和村南門街34號「豐盛彩券行」，貳獎開出181注，每注中獎獎金2萬。
台彩6/9獎項獎號如下：
．大樂透：13、18、25、39、40、46，特別號31。
．49樂合彩：13、18、25、39、40、46。
．今彩539：10、17、20、25、28。
．39樂合彩：10、17、20、25、28。
．3星彩：613。
．4星彩：5602。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／洪季謙
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