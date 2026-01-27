大樂透連開20天「1張對3次」 春節撒幣12億元破紀錄！加碼紅包一次看

大樂透。《太報》記者攝



迎接農曆馬年，台灣彩券公司春節加碼方案出爐，加碼總金額創新高，狂飆12億元，創史上新高；其中，大樂透2月12日起連續開獎20天，除億元頭獎，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。買大樂透可一次對頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項。

大樂透

2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，天天都有機會成為億萬富翁，再加碼480組100萬元「春節大紅包」，以及800組10萬元「春節小紅包」。

春節加碼期間內，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（大、小紅包獎號互不重複）。「春節大紅包」共有480組，每組獎金100萬元，「春節小紅包」共有800組，每組10萬元。

加碼活動期間內若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分，若「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，「春節大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日為止。

春節期間，民眾只要買一張大樂透，即可同時擁有三重中獎機會，第一，億元頭獎： 對中當期 6 個號碼；第二，春節大紅包（100萬）： 對中加開 9 個獎號中的任 6 個；第三，春節小紅包（10萬）： 對中加開 9 個獎號中的任 5 個，且對中專屬的 1 個「小紅包獎號」。

今彩539

今年首次舉辦春節加碼，且期期頭獎加碼至1000萬元。2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高至3000萬元。

活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。

BINGO BINGO

2月27日至3月3日共5天，「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼。

