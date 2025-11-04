大樂透連14期槓龜！ 下期頭獎獎金上看5.6億
台彩大樂透第114000102期今（4）晚開獎，派彩結果出爐，頭獎再度槓龜，已是連續14期未開出，貳獎送出1注，中獎獎金392萬元。下一期將於11月7日（週五）開出，頭獎獎金上看5.6億元。
11/4獎項獎號如下：
．大樂透：16、25、27、35、47、48，特別號14。
．今彩539：01、07、12、29、39。
．39樂合彩：01、07、12、29、39。
．49樂合彩：16、25、27、35、47、48。
．3星彩：052。
．4星彩：6397。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／洪季謙
