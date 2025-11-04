大樂透連14槓太殘念！頭獎上看5.6億 全民集氣11/7再拚一波

財經中心／師瑞德報導

大樂透本期（11/4）殘念再摃，已連14期無人中頭獎，讓不少彩迷抱憾收場。但機會仍在！頭獎獎金持續累積、下期（11/7）上看5.6億元，預估銷售可達2.2至2.4億元，全台彩迷蓄勢待發、再度集氣拚夢想。你，準備好了嗎？（圖表／三立新聞網製作）

大樂透再度槓龜！台彩表示，本期（11月4日）大樂透頭獎未開出，已經連續14期槓龜，頭獎獎金持續累積，預估下期（11月7日）開獎時，頭獎金額上看5.6億元。在高額獎金吸引下，台彩也預估下期大樂透的銷售熱潮將進一步升溫，整體投注金額可望落在2.2億元至2.4億元之間，吸引更多民眾搶攻億萬大獎機會。

目前已連續多期無人中頭獎，市場買氣逐漸發燒。不少彩迷趁著累積獎金創高之際，以小博大、試手氣。若下期仍未開出頭獎，獎金可能再度突破新高點，進一步引爆全民彩券熱。

鄭重提醒，投注時請量力而為、理性購買，切勿過度沉迷；同時建議彩迷多加利用「電腦選號」或參考歷史號碼趨勢，提高中獎機會。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

