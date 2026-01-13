大樂透開獎了！1/13中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第115004期開獎重播請見下方。中獎號碼為19、10、02、39、49、18，特別號24。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
大樂透開獎直播
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透玩法很簡單，從1～49選出6個號碼，進行投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周二、五開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注50元，有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎會開出6個號碼＋1個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透總獎金為當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎及普獎每注400元，扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
台彩「天選之人」連中2次億萬富翁 人生因此波濤起伏
台彩絕不可能造假！董座黃志宜親口破除三大迷思：連我都沒明牌
爽中近8千萬全花光！頭獎得主今做臨時工 日薪「領嘸300元」
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
