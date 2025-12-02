大樂透開獎了！12/2中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114110期開獎重播請見下方。中獎號碼為48、20、32、14、35、42，特別號28。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
大樂透開獎直播
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透玩法很簡單，從1～49選出6個號碼，進行投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周二、五開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注50元，有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎會開出6個號碼＋1個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透總獎金為當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎及普獎每注400元，扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多大樂透、威力彩相關新聞
台彩「天選之人」連中2次億萬富翁 人生因此波濤起伏
台彩絕不可能造假！董座黃志宜親口破除三大迷思：連我都沒明牌
爽中近8千萬全花光！頭獎得主今做臨時工 日薪「領嘸300元」
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
今彩539開獎了！12/2中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114291期開獎，中獎號碼為05、13、29、08、02，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧 意外之財不斷
威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
大樂透衝1.1億！3星座財運一飛沖天 有望一夜暴富
大樂透頭獎上看1.1億元，《搜狐網》運勢專欄點名3星座未來財運一飛沖天，正偏財都收穫滿滿，有機會一夜之間暴富，搖身成億萬富翁。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
快訊／威力彩頭獎飆2億 12／01開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
刮刮樂新品「鈔票一把抓」上市！頭獎300萬元有6個 中獎率37%
台灣彩券公司今（2）日推出刮刮樂「鈔票一把抓」頭獎300萬元共有6個，總獎項超過226萬個，總獎金逾11億元。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 2
強化戰力！ 賴總統首度視導教召部隊「無人機操作」
國防部推動後備戰力提升計畫，首度將無人機操作納入教召課程內容，盼能大幅提升地面部隊的偵蒐戰力，總統賴清德今天也來到宜蘭視導訓練過程。 #教召#無人機#賴清德東森新聞影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
腸病毒不只小孩會中招！成人也可能感染 家中幼童恐受威脅
疾管署今（2）日表示，國內腸病毒疫情持續，呼籲家長及教托育人員教導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，正確肥皂勤洗手，協助孩童維持良好衛生習慣。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。太報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
2025聖誕倒數月曆推薦：LUSH、Jo Malone、DIOR、Nespresso…最有儀式感的交換禮物 這幾款堪稱「神仙打架」！
一年一度的聖誕節即將到來，說到最有儀式感的節慶小物，倒數月曆肯定名列其中。無論是拿來當作交換禮物，或是自己收藏都十分值得入手。今年的倒數月曆陣容堅強，「揪愛Mei」小編精選8款話題爆棚的倒數月曆，從顧好顏值的美妝保養、療癒身心的香氛沐浴，再到冬日暖心的咖啡茶飲等，每一組都是顏值與價值雙雙爆棚的夢幻清單！Yahoo夯好物 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
東港建鎮八十週年 跨年演唱會、祝願祭、王船文化體驗接力登場
記者鄭伯勝／屏東報導 東港鎮建鎮80週年，鎮長黃禎祥於二日下午舉行記者會，表示以「東…中華日報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
路跑》疾速同盟夜跑嘉年華熱鬧登場 藝人「小豬」挺孕肚接力賽飆速
瑞士On昂跑日前舉辦台灣首場品牌賽事「疾速同盟夜跑嘉年華」，邀請各界跑步愛好者與親朋好友組隊挑戰，其中不乏知名跑團、藝人與人氣創作者，挑戰團體競速接力與個人測速賽。現場設置團體組4x400M接力、異程接力、敏捷搶錐等團體賽項目，更有5000公尺計時個人賽，提供跑者挑戰速度、刷新個人最佳紀錄，讓組隊跑自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
12月首周衝一波！威力彩頭獎保證2億 最新獎號出爐
威力彩第114000096期的開獎號碼於12月1日晚間正式揭曉，頭獎保證2億元。今天的中獎號碼為05、07、08、11、32、37，第二區中獎號碼為02。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
元富期貨：權值股領軍反攻，加權指數上漲0.81%，收復27500點關卡
【財訊快報／編輯部】美股方面，日銀總裁植田和男釋出可能升息的明確暗示，刺激全球公債殖利率攀升，市場避險情緒升溫，再加上比特幣暴跌超過6%，一度跌破86,000美元關卡，對股市形成下行壓力，終場美股四大指數同步收黑，不過跌幅並不算大，都在1%以內，費半指數則是幾乎收在平盤。台指方面，台指今日呈現開高震盪格局，電子權值股台積電、台達電領軍上攻，加上塑化族群多頭攻勢強勁，指數盤中一度大漲近400點，不過隨後漲幅收斂，終場成交量4696.71億元，加權指數上漲221.74點、漲幅0.81%、收在27564.27點，收復27500點關卡。綜合分析，台指今日接連收復月線以及五日均線，再度重新站回所有均線之上，顯示多方力道回溫。本週投資人將緊盯民間裁員報告、ADP公布的民間部門就業數據，以及12月5日公布Fed最關注的個人消費支出(PCE)物價數據。財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
補教老師進校園代課 同業校門口對嗆 校方澄清：與教學無關
高雄岡山區知名連鎖補習班爆發搶生源紛爭，起因其中一家補習班楊姓負責人在某國中擔任數學代課老師，引發同業不滿檢舉違法代課；...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
師資荒蔓延！教甄報考人數跌破4萬 教師熱情難敵多重挑戰
熱愛教學的實習教師張淑淨，用生動活潑的方式吸引學生，展現對教育的熱情。然而，教師之路越來越艱難！近年來想當老師的人越來越少，2023年教甄報考人數僅剩三萬多人。專家指出，薪資待遇停滯、工作壓力大、家長期待高等因素，讓許多準教師最終轉向其他行業。全國教育產業總工會理事黃耀南表示，教師工作相當辛苦，「三不五時就可能準備到深夜或一大早。」儘管如此，仍有許多充滿熱情的老師在教學之路上努力著，期盼社會給予更多支持與鼓勵！TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
紐約賭場牌照競標 3家均獲推薦 可望年底前發放牌照
由五人組成的紐約州「賭場設址委員會」(Gaming Facility Location Board)，12月1日建議為三...世界日報World Journal ・ 6 小時前 ・ 發起對話
獼猴群襲果園！南投甜柿僅存兩成 果農苦嘆無收成
仁愛鄉的馬烈霸部落一處甜柿園，因停電造成防猴電網斷電，吸引20多隻台灣獼猴闖入，每一顆成熟的柿子遭嗑幾口，尚未成熟的甜柿則掉滿地，令果農相當痛心，其他蔬果也無一倖免，苦嘆「該防的都防了，電圍網、每天幫模特兒換衣服、假老鷹風箏在飛、放鞭炮等，都嚇不倒牠們」。...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
全球排名第2！國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」
第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽由俄羅斯主辦，成績於昨（1）日晚間揭曉，在24個國家（地區）、125名參賽學生中，我國代表隊6位學生共獲得4金2銀佳績，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，成績國際排名為第2名，僅次於主辦國俄羅斯。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
周一開獎 勁球獎金上看7.4億元 今年第3高
11月30日晚上勁球樂透(Powerball)開獎，頭彩得主再度從缺，下次開獎日期是12月1日(周一)，頭獎彩金上看7....世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
台彩推新款刮刮樂！ 6個頭獎300萬 總獎金逾11億
歲末嗨刮趣，抓鈔金促咪！台灣彩券公司今（2）日推出刮刮樂「鈔票一把抓」每張售價新臺幣300元，票面以雙手從寶箱中抓出大把鈔票，猶如獎金即將到手也象徵著財運高照，頭獎300萬元共有6個，總獎項超過226萬個，總獎金逾11億元。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
中記者狂問「台灣屬中？」 日外相神級反制 引百萬網友點讚
（記者張芸瑄／綜合報導）中日關係近期因高市早苗拋出「台灣有事」論再度緊張，而日本外務大臣茂木敏充日前在外務省記 […]引新聞 ・ 10 小時前 ・ 4