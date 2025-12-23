大樂透開獎了！12/23中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114116期開獎重播請見下方。中獎號碼為39、03、12、41、33、01，特別號29。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
大樂透開獎直播
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透玩法很簡單，從1～49選出6個號碼，進行投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周二、五開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注50元，有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎會開出6個號碼＋1個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透總獎金為當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎及普獎每注400元，扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多大樂透、威力彩相關新聞
台彩「天選之人」連中2次億萬富翁 人生因此波濤起伏
台彩絕不可能造假！董座黃志宜親口破除三大迷思：連我都沒明牌
爽中近8千萬全花光！頭獎得主今做臨時工 日薪「領嘸300元」
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
今彩539開獎了！12/23中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114309期開獎，中獎號碼為30、09、24、22、35，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
大樂透頭獎保證1億！3生肖正財偏財雙開花 錢包越來越鼓
大樂透今（23）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖牛、猴、雞的人這段期間正財偏財雙開花，不僅事業有重大突破，意外之財更是不斷找上門。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
2025聖誕犒賞清單公開！女生最愛精品一次整理 年末優惠比平常更甜
什麼樣的聖誕禮物，能讓人一打開就立刻感受到「真的不一樣」！今年聖誕月各大百貨與精品品牌，不約而同轉向以金色為核心的節慶視覺，從櫥窗陳列、聖誕樹裝飾到精品專櫃佈置，大量運用暖金、香檳金與具有光澤感的設計，營造更耐看、也更具質感層次的節慶氛圍。這股「金色聖誕」趨勢，並非只限於金屬亮色單品，而是延伸至黃色皮革、奶茶色系與亮面材質等精品選品，透過材質光澤與線條結構，呈現低調卻有辨識度的節慶高級感，更象徵質感升級與年末好運的延續。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
陸劇女神孟子義驚天一摔震撼全網 粉絲預言：新戲要紅了！當晚立刻捧回5大獎
30歲的中國女星孟子義21日出席騰訊星光大賞典禮時，與CP搭檔李昀銳一起走上台，沒想到突然驚天一摔，成為熱門話題。她後來上台喊話：「明年一定不會再摔了。」因她2023年也在同一場活動摔過一次。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
冬至後財運爆發！「3星座」升遷、獎金樣樣來 摩羯是吸金體質
冬至後，太陽正式進入摩羯座，年度最關鍵的「築基期」啟動，這股能量不追求快速暴衝，而是將過去一整年的努力、選擇與堅持，逐一兌現成可見的成果。塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享3星座，財務結構被重新整理，過去的努力化成實體，回報終於入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物、折扣優惠推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛、生酮版小熊軟糖...
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 3 小時前 ・ 2
西班牙聖誕「胖子樂透」開獎 野火小鎮災民獲173億元獎金「集體暴富」
西班牙200年歷史的聖誕「胖子樂透」（The Fat One）12月22日開獎，總獎金高達27.7億歐元（約新台幣1028億元），開獎活動在馬德里皇家劇院登場，由聖伊爾德方索學校（San Ildefonso）的孩童，從球池中抽出號碼並高聲吟唱，歷經約兩小時完成。其中最受矚目的頭獎，開在今年夏天遭野火重創的卡斯提亞－雷昂自治區（Castilla y León），另有部分獎項落在首都馬德里。拉巴涅薩鎮（La Bañeza）周邊8月爆發西班牙史上最嚴重的森林大火之一，造成3人死亡、約8000人被迫撤離。如今開出117組中獎號碼，喜提4.68億歐元（約新台幣173億元）獎金。鎮長卡雷拉（Javier Carrera）直呼樂透是「天賜的禮物」。同樣分得頭獎的，還包括鄰近的維亞布利諾鎮（Villablino）。該地今年不僅遭野火侵襲，3月還發生礦災，造成5名礦工罹難。當地民眾得知中獎消息後，紛紛走上街頭噴灑香檳、高聲歡唱，分享難得的喜悅時刻。西班牙「胖子」聖誕彩券可追溯至1812年，以00000到99999的五位數字組合開獎，今年頭獎號碼為「79432」。最常購買的彩券單位為「十分之一」（décimo），每張售價20歐元（約新台幣742元）。其最大特色在於同一組號碼會重複發行198組系列，每組再細分為10張「十分之一」，等於每個號碼實際出現1980次，因此可讓不同地區同時出現大量得主。此外，彩券設有多個獎項，最低獎金為1000歐元（約新台幣3.7萬元）。整個開獎過程全程電視直播，已成為西班牙最具代表性的年終盛事。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前 ・ 9
2025年末最強3C折扣懶人包：Apple年末送禮贈免費刻字、CASETiFY明星款優惠8折起、恆隆行福利品限量3折、小米聖誕折扣持續加碼！
年末最後一波折扣，3C品牌紛紛釋出破盤優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2025雙12 3C品牌優惠攻略」，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 6 小時前 ・ 68
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 8 小時前 ・ 109
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 141
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 49
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 111
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
郭書瑤自爆遭曖昧對象「斷崖式封鎖」內心受傷：該做的都做了
郭書瑤、姚淳耀23日出席《何百芮的地獄戀曲》訪問，郭書瑤在劇中因為報復渣前任爆紅，與姚淳耀有著微妙的曖昧氛圍。戲外，郭書瑤已經單身7年，中間一度遇到不錯的約會對象，卻被對方斷崖式斷聯，「約會該做的事情都有做啊，但一場空。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 9
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 431
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 62
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 6