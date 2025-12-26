大樂透開獎了！12/26中獎號碼出爐、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114117期開獎重播請見下方。中獎號碼為07、05、17、30、14、09，特別號47。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
大樂透開獎直播
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透玩法很簡單，從1～49選出6個號碼，進行投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周二、五開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注50元，有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎會開出6個號碼＋1個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透總獎金為當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎及普獎每注400元，扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多大樂透、威力彩相關新聞
台彩「天選之人」連中2次億萬富翁 人生因此波濤起伏
台彩絕不可能造假！董座黃志宜親口破除三大迷思：連我都沒明牌
爽中近8千萬全花光！頭獎得主今做臨時工 日薪「領嘸300元」
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
今彩539開獎了！12/26中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114312期開獎，中獎號碼為01、20、27、36、10，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
億萬富翁可能就是你！威力彩頭獎上看3.1億 最新獎號出爐
台彩今（25）晚開出威力彩第114000103期獎號，由於頭獎已連續16期未開出，本期頭獎獎金上看3.1億元，第一區號碼為：06、12、21、22、28、34；第二區號碼為：08。其他獎項獎號如下：．台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
快訊／威力彩頭獎飆3.1億 12／25開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
暴富機會來了 威力彩連17槓！12/29頭獎上看3.5億元
威力彩25日頭獎仍未開出，連續17期摃龜。台彩表示，下期威力彩12月29日預估銷售0.95～1.05億元，頭獎累積金額上看3.5億元。幸運兒有望在2025年歲末一夕暴富。太報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
威力彩第114103期 頭獎槓龜
（中央社台北25日電）威力彩第114103期今晚開獎，第一區中獎號碼為28、22、12、06、21、34，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
不只飲食！家庭背景、近視也與幼童肥胖有關
臺北市立聯合醫院針對設籍臺北市的學齡前兒童進行長期追蹤研究發現，家庭經濟條件與幼童肥胖風險密切相關。研究顯示，來自低收入戶家庭的兒童，其過重或肥胖風險比一般家庭兒童高出44%，顯示弱勢家庭幼童健康仍面臨不小挑戰。 該研究題為〈家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響〉，研究成果已於2024年刊登在國際期刊《BMC公共衛生》（BMC Public Health）。臺北市立聯合醫院自2009年至2018年間，長期追蹤7,410名七歲以下設籍臺北市的學齡前兒童，結果發現，雖然整體學齡前兒童過重與肥胖比例呈現下降趨勢，但仍有1,782名兒童被歸類為過重或肥胖。 研究分析指出，低收入家庭兒童較容易面臨肥胖問題，可能與多項生活因素有關，包括健康飲食選擇受限、家庭共同用餐時間不足、運動與戶外活動機會較少、作息不規律，以及家長因工作與經濟壓力導致時間與資源有限，影響健康管理與醫療照護。 此外，研究也發現，配戴眼鏡的兒童，其過重或肥胖風險比未配戴眼鏡的兒童高出21%。不過，這項關聯主要出現在非低收入家庭中。研究團隊推測，非低收入家庭兒童較容易接觸手機、平板或電玩等3C產品，導致近距離用眼時間增加、戶外活常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
日本下年度減債發行，超長期政府債券規模創2009年來最低
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日本方面計畫在4月份起算的財政年度減少政府債券發行，重點是降低超長期債券發行規模。日本財務省週五表示，透過拍賣向機構投資者發行的政府債券總額將為168.5兆日圓(1.1兆美元)，比前一個財政年度的最初計畫減少了3.8兆日圓。根據初步預算，20年期、30年期和40年期國債合計發行量將減少7.2兆日圓，至17.4兆日圓，這些超長期債券發行量將降至2009年以來最低水準。10年期債券發行量將保持不變，而2年期和5年期債券發行量將有所增加。Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities的債券策略分析師Kazuya Fujiwara表示，超長期債券的降幅超出市場預期，雖然一些人曾預期10年期債券發行將會增加，但實際上卻保持不變。事實證明，這對債券市場產生支撐作用。日本財務省11月和12月與一級交易商舉行了會議，由於需求有限，市場參與者要求減少超長期債券的發行量。儘管部分一級交易商在11月的會議上表示，10年期債券的發行量仍有增加空間，但殖利率飆升至約27年來最高水準，可能使財務省不願再增加發行規模。Sumitomo Mitsui財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
聖誕禮物來了？威力彩頭獎衝3.1億 最新獎號出爐
威力彩第114000103期的開獎號碼於12月25日晚間正式揭曉，頭獎連續16期未送出，頭獎上看3.1億元。今天的中獎號碼由小到大排列為06、12、21、22、28、34，第二區中獎號碼為08。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
來毅數位推動FIDO無密碼驗證，加速身分認證技術於中東落地
【財訊快報／記者陳浩寧報導】來毅數位(7834)日前受邀參加JOEAGLE公司與約旦銀行協會共同於安曼舉辦的「無密碼驗證」主題工作坊，並與多家約旦銀行及金融機構代表交流最新的全球身分驗證趨勢。JOEAGLE作為約旦與中東地區知名的私人安全解決方案供應商，長期與政府部門、金融機構和大型企業合作，提供包括安全、保護與資安部署在內的整合服務。此次工作坊由JOEAGLE主辦並邀請合作企業共同參與，充分展現其在地區資安發展上扮演的重要推動者角色。透過此次活動，來毅數位團隊向與會的資安與數位轉型專家展示Keypasco多因素驗證與金鑰防護技術。此技術能將加密金鑰安全地分散於使用者裝置與機構伺服器兩端，能有效降低網路入侵風險。在現場示範中，與會者能夠更了解來毅數位如何將「使用者即身分、裝置即憑證」的理念落實於金融場域中。同時團隊也分享了全球市場對FIDO（Fast IDentity Online 無密碼標準）的快速採用趨勢。FIDO標準旨在實現無需密碼的身分驗證，透過公開金鑰加密技術與生物辨識等方式，提升網路安全並減少對傳統密碼的依賴。以不可取出的安全金鑰為核心，可有效抵禦釣魚攻擊與帳號盜用問題。透財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
人民幣中間價遠低於市場預測 中國人行釋放緩升訊號
中國人民銀行週五（12/26）將在岸人民幣的每日中間價定在15個月來最高點，但仍遠低於市場預期，創下歷來最大偏離幅度。外媒指出，這是中國當局有意放緩人民幣升值速度的最新跡象。太報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
冷氣團超凍！寒流泡湯趣 大眾湯、湯屋、客房泡湯...限時折扣湯券買1送1
好天氣結束！隨著東北季風逐漸增強，冷氣團來襲，冷空氣一波波緊接，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，跨年假期不想人擠人也先訂起來，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 1
威力彩頭獎衝3.1億！3星座財運滾滾來 喜迎天降橫財
威力彩頭獎狂飆3.1億元，今天（25）日即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，即將迎來超旺的財運，不用太費力就能爽賺好幾桶金，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一張表看懂！2026信用卡權益戰開打 點數生態圈各自為王、飛行卡市場大洗牌
迎接 2026 年，各大銀行信用卡權益調整已悉數公告，今年銀行業戰火延伸至「生活化場景」，台新 Richart 家族驚喜納入 LINE Pay 並新增 60 大加碼通路鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
快訊／聖誕夢醒！威力彩連17槓 彩迷：明天乖乖上班
聖誕老公公沒來，財神爺也請假！今（25）日是聖誕節，許多民眾滿心期待能對中威力彩頭獎，當作最棒的聖誕禮物，直接原地退休。不過，台灣彩券公司稍早公布開獎結果，頭獎確定「未開出」，這已經是威力彩連續第17期槓龜！不少彩迷看著手中的彩券哀號：「明天還是乖乖上班吧！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 138
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 15