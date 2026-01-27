大樂透開獎了！1/27中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第115008期開獎重播請見下方。中獎號碼為24、04、29、25、30、11，特別號08。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
大樂透開獎直播
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透玩法很簡單，從1～49選出6個號碼，進行投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周二、五開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注50元，有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎會開出6個號碼＋1個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透總獎金為當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎及普獎每注400元，扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
看更多大樂透、威力彩相關新聞
台彩「天選之人」連中2次億萬富翁 人生因此波濤起伏
台彩絕不可能造假！董座黃志宜親口破除三大迷思：連我都沒明牌
爽中近8千萬全花光！頭獎得主今做臨時工 日薪「領嘸300元」
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
今彩539開獎了！1/27中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第115023期開獎，中獎號碼為05、32、17、18、23，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台彩春節加碼12億元史上新高 大樂透2/12起連開20天 加開大小紅包
迎接農曆春節，台灣彩券公司今天（26日）宣布加碼內容，3款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣12億元、創史上新高；其中，大樂透2月12日起連續開獎20天，除億元頭獎，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 24則留言
迎金馬年！台彩春節加碼12億創新高 大樂透、539天天開獎
記者陳建興／台北報導 喜迎金馬年！台灣彩券公司今（26）日宣布 115 年春節加碼…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩連26槓！下期頭獎獎金飆7.7億
台灣彩券今（26）日公布第115000008期威力彩獎號，第一區號碼為03、08、12、26、32、38；第二區號碼為：04。晚間派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，由於頭獎已連續26期未開出，下期頭獎上台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
內政部推老宅延壽補助 30年以上老屋翻新減輕屋主負擔
為協助改善老舊住宅居住安全與生活機能，內政部日前於台中市南區區公所舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會。內政部長劉世芳表示，該計畫自推動以來已辦理11場說明會，吸引超過4,000人次參與，顯示民眾對老屋修繕補助需求殷切。 老宅延壽計畫以屋齡30年以上住宅為主要補助對象，補助項目涵蓋建築外觀立面整修、屋頂防水與隔熱工程、老舊管線更新等，並針對室內空間提供扶手、防滑及防墜等安全設施補助，協助提升居住安全與生活品質，申請期限至2027年12月31日。 為降低民眾申請門檻，內政部整合全國建築師公會資源，由各縣市建築師提供個案諮詢與申請輔導。劉世芳說明，申請修繕補助前，將由專業技師依相關規定進行結構安全評估，讓屋主清楚掌握建築物現況，再依評估結果與住戶整合意願，選擇修繕、補強或重建等適合方式。 立法委員何欣純表示，台中市老舊建築比例高，常見無障礙設施不足、外牆與管線老化等問題，影響長者行動安全，也不利於緊急逃生與救災，呼籲持續簡化流程、加強到府與專業協助，讓市民能更順利參與計畫。 立委羅廷瑋指出，透過巡迴說明會直接與民眾交流，有助即時回應地方疑問並蒐集意見，讓政策能依實際需求滾動調整，使補助資源發揮最大效益。 內政部補充，針對建築物結構安全性能評估所需費用，也提供相關補助，以減輕屋主負擔。不過，頂樓加蓋、陽台外推或鐵皮增建等違規增建並非補助範圍；若住戶在申請修繕補助時自願拆除老舊招牌、違規物或違建，其拆除工程費用則可納入補助項目。目前台中市建築師公會859位建築師已準備投入專業服務，協助民眾進行屋況評估與修繕規劃。民眾可於上班時間撥打服務專線（02）7701-9919，或至「都市更新入口網－老宅延壽專區」查詢更多計畫資訊。住展房屋網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
快訊／全家開出2張千萬發票！他花49元買熟食中獎 幸運門市曝
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，全家便利商店本期開出14組大獎，包括2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張20萬頭獎和5張雲端發票專屬獎1百萬，其中1名超級幸運兒僅花49元買熟食就抱回1,000萬元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
2大超商、全聯開出千萬發票！他1元買袋中100萬 中獎門市一次看
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN、全家和全聯福利中心皆開出千萬發票，有超級幸運兒花23元買泡麵中1000萬，還有幸運兒只花1元加購購物袋就中雲端發票專屬獎1百萬。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／萊爾富開出20萬頭獎！幸運兒只花110元 中獎門市在這
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，萊爾富本期開出開出頭獎20萬元，幸運兒僅花110元就抱回高額獎金！（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／7-11開出8組發票大獎！他花23元買泡麵中千萬 還有花1元抱走百萬
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期開出3張千萬特別獎、2張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花23元就中1,000萬元，100萬雲端發票專屬獎幸運兒則只花1元！（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
6.9億得主是你嗎？威力彩最新獎號出爐
台彩今（26）晚開出威力彩第115000008期獎號，由於頭獎已連續25期未開出，本期頭獎獎金上看6.9億元，第一區號碼為：03、08、12、26、32、38；第二區號碼為：04。其他獎項獎號如下：．台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
新／台彩春節加碼12億創高！大樂透買1注對3獎
迎接115年「金馬年」新春到來，台灣彩券公司今（26）日投下震撼彈，正式揭曉春節加碼方案，總獎金規模高達新臺幣12億元，創下歷年春節加碼金額的歷史新高！今年台彩誠意十足，不僅「大樂透」加碼組數與金額雙雙升級，首度推出「百萬大紅包」加「十萬小紅包」的雙重饗宴，深受彩迷喜愛的「今彩539」更打破20年慣例，首度加入春節加碼行列，頭獎金額霸氣升級至1,000萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
一卡限購一顆！好市多悄上架日本爆紅「1神物」 會員瘋搶：剩這家有貨
美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動，長期深受台灣消費者喜愛。去年（2025年）11月在日本爆紅、號稱「不用數羊也能睡著」的無羊枕頭，近日也悄悄在台灣好市多上架。有民眾發現，好市多販售價格甚至比日本當地商店還便宜，加上單顆重量僅約4.6公斤，不必特地飛日本扛回來，讓不少人直呼「可以入手」，也因此掀起一波搶購熱潮。對此，經常分享消費資訊與生活日常的部落客「老三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 454則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 136則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 11則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 263則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 144則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2則留言