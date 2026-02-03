大樂透開獎了！2/3中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第115010期開獎重播請見下方。中獎號碼為06、14、33、32、43、39，特別號13。。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
大樂透開獎直播
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透玩法很簡單，從1～49選出6個號碼，進行投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周二、五開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注50元，有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎會開出6個號碼＋1個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透總獎金為當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎及普獎每注400元，扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
台彩「天選之人」連中2次億萬富翁 人生因此波濤起伏
台彩絕不可能造假！董座黃志宜親口破除三大迷思：連我都沒明牌
爽中近8千萬全花光！頭獎得主今做臨時工 日薪「領嘸300元」
今彩539開獎了！2/3中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第115029期開獎，中獎號碼為05、23、11、15、03，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）。
【2026馬年刮刮樂攻略】15款全出爐！ 最強中獎率100%
過年將至，截至目前台灣彩券今（115）年度已發行10款馬年限定刮刮樂新品，千萬元（含）以上獎項多達18個，刷新歷年春節前千萬獎最高紀錄，頭獎最高為「2000萬超級紅包」2,000萬元，但中獎率僅排第三，最高中獎率則由「金馬獎」以100％奪冠。
首張2000萬刮刮樂開了「獎落這縣市」 還有9個中獎機會
台灣彩券公司3日表示，首張「2000萬超級紅包」刮刮樂在基隆刮出，目前還有9張頭獎2000萬元的中獎機會；首個中獎人已經預約妥領獎時間，確定農曆年前入袋。
快訊／28槓！威力彩下期9.7億 買豪宅當小S周董鄰居「剩3億」找阿信
威力彩頭獎上看9.7億元，連續28期摃龜後，下期開獎引發熱烈討論。這筆鉅額獎金足以讓幸運兒晉升頂級富豪，實價登錄顯示，中獎者可輕鬆購入兩戶小S居住的「仁愛帝寶」，或成為周杰倫「和平大苑」的鄰居，甚至還有3億元餘裕。然而，若想挑戰信義區「陶朱隱園」這棟旋轉豪宅，9.7億元仍差1.4億元，讓網友笑稱「億萬富翁也需新青安」。台彩預估春節前買氣將持續攀升，有望創下公益彩券史上第三高紀錄。民眾不妨把握機會，試試手氣，迎接一個超級大紅包。
大樂透上看1.4億！3生肖財星高照 喜獲意外之財
大樂透頭獎上看1.4億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖進入2月份財運亨通，迎接意外之財的降臨，連帶讓事業往好的方向發展，開啟財富的新篇章。
財神爺神像給靈感 南投男買這款刮中500萬
[NOWnews今日新聞]台灣彩券公司推出新春刮刮樂持續傳出有人中獎好消息，更有人刮中500萬元頭獎。台彩今（2）日透露，幸運兒在店內聽到店員討論刮刮樂「五路財神」彩券上的財神爺圖像，跟店裡供奉的財神...
台彩首推吉祥物「哈啾咪」 還有聯名刮刮樂
[NOWnews今日新聞]馬年迎春，農曆春節壓軸刮刮樂來了！台灣彩券公司今（3）日重磅推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎作為設計靈感的「瑞力酷」和「灣得福」組成，要讓民眾看見不同樣貌的公益彩券，把...
刮刮樂首個2000萬被刮出 台彩曝開在這縣市
[NOWnews今日新聞]台灣彩券公司今（3）日推出吉祥物團體「哈啾咪」，聯名刮刮樂同步在春節前壓軸上市，累計推出15款新春刮刮樂，也持續有中獎的好消息傳出，其中最受關注的「2000萬超級紅包」有10...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
馬年刮刮樂中獎率多少？怎麼買？代碼藏玄機？過年刮刮樂試手氣必看攻略
想知道馬年刮刮樂有哪些、該怎麼買、中獎率有多少嗎？Yahoo新聞編輯室統整五款馬年刮刮樂最大頭獎、頭獎數量、中獎率、賺錢率、獎項亮點等，帶大家搶先預習今年刮刮樂這一課！
財神暫時告退！威力彩連28槓「下期再飆9.7億元」年終加碼再等等
生活中心／綜合報導今（2日）獎金上看8.7億元，獎金不斷衝高吸引大批民眾包牌買個「躺平心願」、社群流傳「必中玩法」更掀起熱烈討論，如今最新第115000010期威力彩的致富密碼已經開出，第一區中獎號碼依大小順序為「1、12、14、15、27、29」，第二區中獎號碼「5」，財神已經強勢出擊可惜頭獎並未開出，確定連槓28期獎金繼續累積，預計下期上看衝9.7億元，春節紅包持續加碼中！
