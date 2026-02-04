大樂透開獎號碼、開獎時間為何？投注方式有哪些？大樂透玩法QA懶人包
大樂透過年加碼啦！大樂透自2月12日起連續20天開獎，億元頭獎之外，今（2026）年加碼480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，民眾可以「一注三對」，加碼總獎金12億元，再創歷史新高，你也躍躍欲試了嗎？究竟大樂透開獎時間為何？大樂透怎麼玩？大樂透怎樣才算中獎？大樂透獎金又是如何計算？Yahoo新聞編輯室帶你一起了解！
大樂透開獎號碼哪邊看？大樂透開獎時間為何？
大樂透是台灣知名的樂透遊戲之一，2004年由台灣彩券公司上市。晚上8時一到，便停止受理投注，固定每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。玩家可在全民i彩券收看開獎直播，或在台灣彩券網站、中國信託彩券管理部網站和台灣彩券App（iOS下載請點我／Android下載請點我）查詢開獎結果，當日的開獎號碼會於晚上9時30分公告，詳細的開獎結果則會於晚上10時公布，方便玩家確認中獎情況。
大樂透玩法怎麼玩？大樂透投注方式有哪些？
大樂透玩法很簡單，台灣彩券說明，大樂透每注新台幣50元，民眾必須從1～49選出六個號碼進行投注。至於投注方式有三種：使用選號單進行投注、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。
使用選號單進行投注
每張選號單上有五個選號區，最多可投注五組選號。畫記方式可分為以下五種。
自行選號：自行從1～49的號碼中，填選六個號碼進行投注。
全部快選：畫記「快選」，投注機將隨機產生一組六個號碼。
部分快選：在選號區中選擇1～5個號碼，並畫記「快選」，投注機將隨機選出剩下的號碼，產生一組六個號碼。
系統組合：在選號區中選擇7～16個號碼進行投注，系統將就選號單上的選號，排列出所有可能的號碼組合。
系統配號：在選號區中選擇五個號碼進行投注，系統將就您的選號與剩下的44個號碼，自動進行配對，組合出44注選號。
口頭投注
直接告知電腦型彩券經銷商您要選的號碼、投注期數，即可進行投注。
智慧型手機電子選號單投注
下載台灣彩券App，利用App中的「我要選號」功能，填寫投注內容，每張電子選號單將產生一個QR Code，前往投注站掃描該QR Code後，便可自動印出彩券，付費後即完成交易。
值得注意的是，大樂透也提供「預購服務」。讀者朋友可至投注站預先購買當期起算九期內的任一期非當期彩券。預購方式可以直接告知投注站人員，或透過智慧型手機電子選號單（QR Code）投注；選號單不提供預購投注選項。
大樂透獎金有多少？怎樣算中獎？
大樂透開獎會開出六個號碼＋一個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的三個號碼（含）以上，就算中獎；頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的六個獎號，才算成功。需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
而讀者朋友最關心的大樂透獎金，是當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎和普獎每注400元；扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
當開出熱門獎號，導致伍獎到普獎獎金，合計超過當期總獎金75%時，伍獎至普獎獎額會改依當期「總獎金」75%，按各獎項原獎金總額，占伍獎至普獎總獎金的比例分配至伍獎至普獎後，由各該獎項的中獎人平分。
大樂透加碼怎麼玩？
適逢春節期間，台灣彩券1月26日宣布今年春節大樂透加碼項目，包含「連續開獎20天」、「春節大紅包」與「春節小紅包」，等於買一張大樂透，可以一次對以下三種獎項：
連續開獎20天
也就是大樂透原本的玩法，只不過不像平時只在每周二、周五開獎，2月12日至3月3日連續20天每天都會開獎。同時，今年的加碼總金額也再創新高、達12億元。
春節大紅包
跟去年一樣，台彩今年也推出480組100萬的春節大紅包。玩法是大樂透會加開一組九個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中六個號碼，就能獲得獎金100萬元。春節大紅包每期加開，直到3月3日活動結束，或480組全部送出為止。
春節小紅包
跟春節大紅包連動，同一組球組會先開出九個「春節大紅包」的號碼，再從剩餘的40個號碼球中開出一個小紅包獎號，大、小紅包的獎號互不重複。若對中五個春節大紅包號碼，以及一個小紅包號碼，便能獲得春節小紅包獎金10萬元。
＊註：如果480組大紅包提前送完，大、小紅包加碼活動將提前結束，當期大紅包、小紅包獎項，將以剩餘總獎金，依該獎項中獎的組數均分。若是大紅包尚有組數，但小紅包提前送完，則當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期不再加開小紅包獎號，大紅包獎號仍將繼續加開，直到480組大紅包全部送出，或是至3月3日為止。
大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？
台灣彩券指出，開獎完畢的10分鐘後就可以領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成兌獎。如果開獎日次日不是銀行營業日，則順延至次一銀行營業日起算，截止日為三個月後起算日相當日的前一日；若截止日不是銀行營業日，則順延至次一銀行營業日截止。
【舉例說明】
一般情況：2026年1月6日（二）開獎的大樂透，以2026年1月7日（三）為兌獎期限起算日，截止日為2026年4月6日（一）。
開獎日次日、截止日遇假期：2026年2月13日（五）開獎的大樂透，由於開獎日次日2月14日（六）適逢春節連續假期（2月14日至2月22日），兌獎期限的起算日順延至下一個銀行營業日2026年2月23日（一）。而截止日本應為2026年5月23日（六），又剛好不是銀行營業日，因此截止日順延至2026年5月25日（一）。
5000元（含）以內的獎項，可以直接在電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。高於5000元的獎項，中獎人須憑中獎的彩券與本人身分證或其他身分證明文件依規定具領，5001元～500萬元獎項，須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換；超過500萬元的獎項，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約兌獎，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五的上午9時～下午5時。
那麼，該如何知道家裡附近哪裡可以兌獎呢？很簡單，只要到台灣彩券官網首頁，往下滑到「投注站與兌獎地點查詢」區塊，在「哪裡可以兌獎？」下拉選單中，選擇縣市、區域並輸入路段，再選擇中獎金額，便能知道自己可以去哪裡領獎囉！
大樂透中獎要扣稅嗎？
根據台灣彩券規定，個人或在中華民國境內無固定營業場所的營利事業，獲得獎金金額為1～5000元不用扣稅；超過5000元所得稅課徵20％，獎金係採分離課稅，不必再計入綜合所得總額申報課稅，扣繳的稅款也不能抵繳或申請退還。
然而，中獎人如果是在中華民國境內有固定營業場所的營利事業，其中獎獎金，除扣繳20％稅款外，仍須將中獎獎金列入其他收入申報，不適用分離課稅的規定。
印花稅的部分，僅有獎金5001元（含）以上，且以現金、轉帳方式領取獎金者，須支付4‰；若中獎獎金逾5000元，但以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
參考資料
※各期獎號及開獎結果（台灣彩券）
※什麼是大樂透?（台灣彩券）
※問與答（台灣彩券）
Yahoo新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
