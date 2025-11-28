大樂透頭獎今晚送1億！ 5生肖「財運爆棚」鈔票滾滾來

大樂透頭獎保證1億元，命理專欄「十二生肖運勢」分析指出，有5個生肖在年底前財運特別旺盛，其中屬龍者先前的投資標的將陸續獲利，可望賺進豐厚財富。

大樂透頭獎1億元今晚開獎。（示意圖／中天新聞）

生肖鼠

屬鼠者在年底前理財能力將攀升至高峰，能夠讓每筆資金發揮最大效益，財運隨之提升。建議可將資金進行合理配置，部分用於穩健理財，部分則可嘗試具潛力的短期投資，有機會獲得更豐碩的成果。

生肖龍

屬龍者年底前將迎來期盼已久的轉機，過去投資的標的開始產生回報，並在多個領域同步獲利。此外，屬龍者在職場上可能獲得重要的晉升機會，薪資待遇也將明顯提升，財源滾滾來。

生肖虎

屬虎者年底前將進入財運爆發期，憑藉敏銳的觀察力在各領域發現商機，無論主業或副業都能獲得豐厚回報。屬虎者將充分展現領導才能，重要任務的成功將帶來可觀的獎金收入，財富如雪球般越滾越大。

生肖馬

屬馬者年底前貴人運格外興旺，將直接帶動財運攀升，其性格和真誠的待人態度會吸引更多人願意提供協助。專欄分析，屬馬者年底前有望透過合作求財，無論職場合作或生意合夥，都能取得理想成果，在賺錢方面有所斬獲。

生肖猴

屬猴者在年底展現超強適應能力，能夠在新環境中快速找到賺錢門路，並憑藉機智和創意開辟多元收入渠道。屬猴者年底前有望憑藉亮眼的工作表現，獲得意想不到的獎金，迎接意外之財的驚喜降臨。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

