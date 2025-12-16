大樂透頭獎今晚飆2.2億！4生肖財運極強 有望一夜翻身

大樂透今（16）日晚間開獎，頭獎上看2.2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、雞、牛、龍的人這段期間將被財神爺特別關照，財運極強，甚至有望一夜翻身。

生肖猴、雞、牛、龍的人這段期間財運極強 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖猴

屬猴者天生機靈聰慧，12月16日起財運更是旺上加旺。過往在工作上的努力在這時獲得回報，獎金拿到手軟，說不定還能升職加薪。在投資理財方面眼光也變得特別準，金錢像滾雪球一樣越滾越大。就連路過購買的彩券也有極高機率能中獎，可說是意外之財不斷。

生肖雞

屬雞者平日勤奮且可靠，12月16日起財富運勢也是一路高歌猛進，工作上有突破性的進展，還會有貴人提攜，有可能因此獲得額外獎金。此外，偏財運方面更是不得了，無論是抽獎活動或隨機購買的彩券都有望抱走大獎，過上舒適的生活。

生肖牛

屬牛者向來都是勤勞踏實的代表，12月16日起將得到豐厚的回報，無論是多年耕耘的職場上獲得加薪，或是過往的投資有了超乎意料的回報，就連隨機購買的彩券中獎機率也比平常高上許多，錢包越來越鼓。

生肖龍

屬龍者是尊貴和吉祥的象徵，12月16日起財運可說是旺翻天，不僅事業上如魚得水，還有可能結識到不少前輩，為自己的事業發展打下堅實的基礎。這段時間他們的投資眼光也特別獨到，總能發現別人看不到的商機，賺得盆滿缽滿。就連偏財運方面也相當旺盛，路過彩券行不妨買張彩券試試手氣，說不定就抱回大獎，從此不再為金錢憂愁。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

