大樂透頭獎保證1億！3生肖受財神偏愛 躺著爽接錢

大樂透今（19）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、猴在這段期間將受到財神偏愛，偏財運極佳，意外之財不斷。

生肖鼠、龍、猴在這段期間將受到財神偏愛 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖鼠

屬鼠者天生特別機靈，這段期間在事業上將有突破性進展，讓同事刮目相看，甚至有望獲得額外獎金。偏財運方面更是旺盛，無論是百貨公司抽獎或隨機購買的彩券都有可能抱走大獎，財富迅速累積。

生肖龍

屬龍者天生自帶一股王者之氣，這段期間在事業上將有不錯的發揮，有望在年底前獲得升職加薪。此外，偏財運更是勢不可擋，過往的投資有意外收穫，就連路過購買的彩券都可能中大獎，可說是好運連連。

生肖猴

屬猴者天生聰明，這段期間靠著自身的機智和應變能力，在事業上有一番作為。偏財運方面也相當不錯，無論是買彩票中獎、投資收益翻倍都有你的份，錢包越來越鼓，讓人相當羨慕。

