大樂透頭獎保證1億！3生肖受財神偏愛 躺著爽接錢
大樂透今（19）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、猴在這段期間將受到財神偏愛，偏財運極佳，意外之財不斷。
生肖鼠
屬鼠者天生特別機靈，這段期間在事業上將有突破性進展，讓同事刮目相看，甚至有望獲得額外獎金。偏財運方面更是旺盛，無論是百貨公司抽獎或隨機購買的彩券都有可能抱走大獎，財富迅速累積。
生肖龍
屬龍者天生自帶一股王者之氣，這段期間在事業上將有不錯的發揮，有望在年底前獲得升職加薪。此外，偏財運更是勢不可擋，過往的投資有意外收穫，就連路過購買的彩券都可能中大獎，可說是好運連連。
生肖猴
屬猴者天生聰明，這段期間靠著自身的機智和應變能力，在事業上有一番作為。偏財運方面也相當不錯，無論是買彩票中獎、投資收益翻倍都有你的份，錢包越來越鼓，讓人相當羨慕。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
延伸閱讀
3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門
職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路
自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉
其他人也在看
最低25折起！agnes b.聖誕特惠，結帳再打88折，聖誕禮物、交換禮物不踩雷清單
最低殺到25折！限時結帳居然再打88折，今年聖誕節太瘋狂了。聖誕派對、交換禮物、朋友聚會接連登場，誰不想成為那個禮物一拆，全場轟動的人？Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 2
2025十大信用卡出爐！大全聯卡「黑馬」首年就攻第9 零售卡成今年主旋律
2025年即將邁入尾聲，Yahoo奇摩10日公布「2025十大信用卡榜」，從民眾熱搜度排名發現，今年「零售量販超市」卡取代旅遊卡成為熱搜主流！尤其是家樂福、大全聯（前身大潤發）從併購商戰打到卡戰，讓今年度熱門信用卡排名出現「大洗牌」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前 ・ 55
威力彩開獎了！12/18中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114101期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為15、16、08、29、21、37，第二區為05。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 發起對話
全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸
中部中心／陳仕承、李柏瑾報導少子化下，台灣人真的寧願養毛小孩，不生娃了嗎？根據政府最新統計，今年全台貓狗登記數量，竟是新生兒的兩倍！其中台中市更是拿下全台毛孩之都的冠軍，光今年貓狗登記數量，就比新生兒多了快一萬八千隻；我們實際觀察，現在毛小孩超好命，美容、SPA樣樣來，帶您來看這股擋不住的毛孩經濟。尊寵服務寵物美容天天爆滿搶攻毛小孩商機（圖／民視新聞）圓滾滾的比熊犬，像棉花糖一樣，乖乖讓美容師修剪造型，模樣萌翻天；另一頭，還有專人替毛小孩修剪指甲，尊"寵"服務，無微不至，超級好狗命。寵物美容天天爆滿，分店一家開過一家，搶攻毛小孩商機。大型寵物品牌連鎖店，客人絡繹不絕，毛小孩商品，琳瑯滿目，飼料，保健品，玩具等應有盡有，飼主花錢不手軟，寵物萬一生病看病，獸醫只要開口，自費也很少搖頭。寵物美容天天爆滿業者拚展店搶攻毛孩商機（圖／民視新聞）毛小孩當道，數據會說話！根據內政部與農業部最新資料，截至2025年11月，全台貓狗登記數，突破20萬大關，是新生兒數量的兩倍以上！其中最愛毛孩的城市就在台中，今年前11個月，養貓狗的人比生小孩的，足足多出了1萬7千6百多隻，榮登全台毛孩之都。原文出處：全台最寵毛孩城市在台中！ 數據曝光網驚新生兒數慘輸 更多民視新聞報導"人人犬舍"第二批156隻認養擠爆 可愛萌犬有新家寵物電動車上路遭開罰! 立委籲交通部訂明確規範貓狗主人快看！明年起強制要求寵物登記、植入晶片 罰款金額曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 124
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 319
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 47
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 1
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 7
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%
當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 4
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 120
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 18
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 228
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 2