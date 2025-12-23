大樂透頭獎保證1億！3生肖正財偏財雙開花 錢包越來越鼓

大樂透今（23）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖牛、猴、雞的人這段期間正財偏財雙開花，不僅事業有重大突破，意外之財更是不斷找上門。

生肖牛、猴、雞的人這段期間正財偏財雙開花 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖牛

屬牛者這段期間在工作上有好表現，有機會獲得額外獎金。此外，偏財運更是勢不可擋，無論是過往買的理財產品，還是閒置房產，都有機會收到意外驚喜，買彩券中獎機率也比平常高上許多。

生肖猴

屬猴者這段期間在職場上會有意外收穫，有可能負責的專案有超乎預期的發揮，甚至有機會因此獲得升職加薪。另外，就連偏財運也相當不錯，無論是超市活動或百貨公司抽獎都可能收穫獎品，路過購買的彩券甚至有機會抱走大獎，讓財富迅速累積。

生肖雞

屬雞者平日認真努力，這段期間將有不錯的收穫，無論是尾牙抽獎或升職加薪都會有份。此外，偏財運同樣旺盛，過往的投資在這時會有意外收穫，路過隨機購買的彩券也有機會中大獎，從此不再為金錢擔憂。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

