大樂透頭獎保證1億！3生肖被財神爺點名 有望一夜翻身

大樂透今（6）日晚間開獎，頭獎保證1.0億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、豬的人在這段期間被財神爺親自點名，財運極佳，甚至有望一夜翻身。

生肖龍

屬龍者天生自帶王者氣場，這段期間事業運旺得像火箭升空，財氣纏身甩都甩不掉。同時，貴人運也爆棚，可能是多年不見的老友拉你一把，也可能是上司幫你升職加薪。就連隨機購買的彩券都有機會抱走大獎，財富迅速累積。

生肖馬

屬馬者天生自由又灑脫，行動力極強的他們在這段期間將被財神眷顧，做生意的訂單接到手軟，上班的獎金也拿不停。此外，就連投資理財也會有意外的收穫，就連抽獎、買彩券都有機會能得到高額獎金，可說是意外之財不斷。

生肖豬

屬豬者天生就有享福的命，這段期間更是橫財偏財滾滾來，無論是投資理財、尾牙抽獎，甚至是百貨的抽獎活動都有他們的份。此外，就連路過購買的彩券中獎機率也比平常高上許多，錢包越來越鼓。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門

職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路

自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉