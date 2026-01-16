大樂透頭獎保證1億！3生肖財運旺翻天「錢途無量」

大樂透頭獎保證1億元，《搜狐網》運勢專欄分享，生肖馬、羊、猴者在第一季財運亨通，有望擺脫過往困境，發財機會找上門，招財納福令身邊親友羨慕。

生肖馬

屬馬者在1至3月期間受到太陽及月亮雙星加持，加上午火本命旺勢，財運大幅提升。正財方面，預估穩定成長2成，獎金超出預期；偏財也有驚喜，舊資產變現、專案分紅等機會找上門，可以穿著紅色或橙色服飾增強財運。

生肖羊

屬羊者獲得木星及土星雙吉星加持，加上午未六合旺勢，財運穩中有升。貴人主動送上資源，合作專案成功率大增，創業構想、投資提案都能順利落地且超出預期，招財納福讓日子越過越甜，一輩子都不愁吃穿，錢不斷湧入口袋。

生肖猴

屬猴者財運呈現多元發展態勢，1月開始就有意外之財找上門，之後進入財運高峰期，無論是工作獎金、業績分紅或是副業收入都有明顯成長。屬猴者特別適合開拓新的賺錢管道，利用自身的人脈資源創造額外收益，過去的辛苦都將翻篇，財勢看漲令人期待。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

