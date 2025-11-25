大樂透頭獎保證1億！3生肖財運極佳 有望搖身變富翁

大樂透今（25）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人在這段期間財運極佳，財富如雪球般越滾越大。

生肖龍、馬、猴的人在這段期間財運極佳 。（資料照／中天新聞）

生肖龍

屬龍者天生就帶著霸氣和貴氣，這段期間更像是得到了上天的眷顧，事業上取得重大突破，獎金拿到手軟。投資理財方面也會有不錯的收穫，就連路過購買的彩券都有可能抱走大獎，財富迅速飆升。

生肖馬

屬馬者平時工作努力認真，這段期間將有機會升職加薪。偏財方面更加旺，像是百貨公司辦活動、超市抽獎都會有意外收穫，就連隨機購買的彩券也有極高機率中獎。

生肖猴

屬猴者機靈聰慧，善於思考和創新。在這段時間，頭腦格外靈活，總是能想出一些新奇的點子，不僅能為生活增添樂趣，還能轉化為實實在在的財富。此外，偏財運也相當不錯，過往的投資在這時有不錯的回報，購買彩券的中獎機率也比平時高上許多。

