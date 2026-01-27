大樂透頭獎保證1億！3生肖「錢從天降」 有望一夜翻身

大樂透今（27）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖雞、牛、猴的人在這段期間財運極佳，意外之財不斷，甚至有機會一夕翻身成富翁。

生肖雞、牛、猴的人在這段期間財運極佳 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖雞

屬雞者天生精明能幹、機智敏銳，洞察力遠超常人，總能在工作與生活中捕捉到別人忽視的隱藏機遇，這段期間更是迎來財運爆發期，財富主動找上門，收入暴漲不停，就連隨機購買的彩券都可能中大獎，可說是橫財運與事業運雙開花。

生肖牛

屬牛者向來穩重踏實，平日的付出終於迎來好運饋贈。工作上將有額外收入，副業也有顯著成長，偏財運方面更是驚人，不僅尾牙有望抱走大獎，就連路過購買的彩券中獎機率都比平時高上許多，甚至可能一夜翻身，從此不再為金錢擔憂。

生肖猴

屬猴者天生機靈活潑、聰明過人，滿是活力與創意的他們擅長在不確定中挖掘機遇，這段期間可能因此幫公司促成重要合作，因此獲得升職加薪。此外，偏財運也相當不錯，過往的投資在這時有意外收穫，抽獎運也相當不錯，可能在尾牙抽中實用大獎，也不妨買張彩券試試手氣，有可能因此抱走高額獎金。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

